Как могут изуродовать автомобиль во время ремонта по ОСАГО

Когда происходит авария, по страховке ОСАГО можно получить денежную компенсацию или заказать восстановление машины. В большинстве случаев страховщики пользуются закреплённым по закону правом направить автомобиль на кузовной ремонт — это приоритетный способ возмещения вреда. Однако, как показал опыт нашего читателя, страховые компании не всегда отправляют клиентов на хорошие станции...

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По страховому случаю Audi Q7 был направлен на довольно авторитетную СТОА, которая может похвастаться весьма неплохими отзывами на популярных картографических сервисах (место расположения мастерской — столичный микрорайон Нагатино).

Пострадавший автомобиль владелец передал сервисменам 17 апреля, чтобы забрать его через десять дней. Однако спустя 16 дней клиенту объявили, что машина пока не готова, а ремонт будет закончен через 4 дня. Но этого не случилось…

При финальной сборке сборе выяснилось, что заказанная мастерами сервиса решётка радиатора не имеет необходимой выемки под имеющийся радар, а потому ожидаемая дата выдачи кроссовера сдвинулась на 15 мая.

© Quto.ru

Проблему решили, и 14 мая хозяин, наконец, смог забрать свой Q7. Вот только ремонт оказался, мягко говоря, не самым качественным. Не работал парктроник, на лобовом стекле появились царапины, а решётка радиатора установлена откровенно неряшливо. На СТОА согласились устранить недочёты за одну неделю и через семь дней действительно выдали машину… Однако выглядел «отремонтированный» автомобиль хуже, чем прежде. Хотя мастера уверяли, что всё сделано просто прекрасно.

Итак, в результате осмотра оказалось, что фара (которая то ли менялась, то ли ремонтировалась) установлена неверно, из-за чего образовались огромные зазоры. Кроме того, при установке оптики были сломаны пластиковые фиксаторы.

Также чудовищных размеров зазоры обнаружились и вокруг решётки радиатора. Самое удивительное, что на пластиковом расширителе крыла, переднем крыле и пассажирской двери появились царапины! А на лобовом стекле — сколы.

Царапины образовались во время ремонта, поскольку на СТОА использовалась лента, при удалении которой остаётся клейкая основа. Для снятия последней мастера использовали абразивные материалы, чем здорово навредили ЛКП.

Что будет дальше, предсказать нетрудно: нашего читателя ждёт очередная серия этого затянувшегося сериала. Сервисмена снова попросили время, чтобы устранить выявленные недочёты. Главное, чтобы при устранении старых не появились новые...

Так что пожелаем владельцу Audi Q7 удачи: без неё закончить этот затянувшийся ремонт вряд ли удастся... А всем остальным порекомендуем самым внимательным образом осматривать свой автомобиль после ремонта по ОСАГО.