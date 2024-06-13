Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом

На рынке поддержанных автомобилей стали появляться относительно бюджетные экземпляры с малом пробегом, однако в них кроется подвох. Об этом предупредил автоэксперт Егор Васильев.

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Он отметил, что сейчас единицы хотят продать только что приобретенное новое авто, если с ним все хорошо. Исключения встречаются крайне редко. Если «свежие» машины попадают на рынок, с ними что-то не так, поэтому стоит быть настороже, посоветовал автоэксперт.

Одна из причин — покупка по параллельному импорту. По новым правилам за него нужно платить очень внушительную сумму за утильсбор. Продавец «забывает» об этом предупредить, а потом новому хозяину нужно будет найти деньги, поскольку иначе авто просто не зарегистрируют.

Еще одной причиной может стать тот факт, что машина в залоге, под арестом или являться кредитной. Во всех этих случаях человека будут ждать многоэтапные споры и доказательства, что он четный покупатель, который не знал про эти «подводные камни».

Третьей причиной могут быть технические неисправности. Машина может быть наспех восстановлена после серьезной аварии или просто начинает ломаться. Бывают также и криминальные причины, например, авто в угоне.

— Так что, не стоит гнаться за сиюминутной выгодой, которая в ближайшем будущем может обернуться огромными проблемами, — подытожил Васильев в беседе с агентством «Прайм».



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