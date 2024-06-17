LiXiang изучает спрос на упрощенный моноприводный Li Auto L6

В соцсетях появился официальный опрос на тему покупки паркетника с одним электромотором. Маркетологи LiXiang уточняют, что такой L6 мог бы стоить дешевле на 15-20 тысяч юаней (2100-2700 долларов), то есть экономия относительно текущей стартовой цены составит от шести до восьми процентов. Моноприводный кроссовер появился в повестке на фоне снижения продаж Li Xiang.

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«Младший» кроссовер Li Auto L6 появился в продаже в апреле, и спрос оказался очень высоким. Тогда же в компании ответили, что выпуск моноприводных вариантов не планируется. Однако спустя всего два месяца ситуация поменялась, вероятно, всё дело в двух факторах. Во-первых, L6 стал «отбирать» покупателей у более дорогих L7. Во-вторых, не оправдал рыночных ожиданий роскошный минивэн Mega.

Инсайдеры уточняют, что Mega отнимает у других моделей маркетинговый бюджет, занимает самые выгодные места в шоу-румах, при этом спрос отнюдь не высок. По итогам апреля совокупные продажи LiXiang в Китае упали до 25 тысяч машин, тогда как в декабре 2023 года (то есть без Mega и L6) покупателей находили 50 тысяч кроссоверов! Вероятно, моноприводная «шестёрка» всё-таки выйдет на рынок, ведь это быстрый и доступный способ попытаться увеличить охваты.

В настоящий момент LiXiang L6 стоит от 250 до 280 тысяч юаней (34,5-38,6 тысячи долларов), и это самая доступная модель в линейке. Переход в более доступные сегменты может повысить продажи, но на сверхконкурентном китайском рынке играть в «ценовые войны» сравнительно небольшой фирме Li Auto может быть опасно.