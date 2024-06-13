Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в России до миллиона рублей

Самым популярным подержанным автомобилем в России стоимостью до миллиона рублей является Lada Granta. Самым популярным подержанным автомобилем в России стоимостью до миллиона рублей является Lada Granta. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на специалистов «СберАвто», которые провели исследование отечественного автомобильного рынка. Кроме того, в топе у наших соотечественников оказались Hyundai Solaris и Ford Focus.

Перечисленные модели стали самыми востребованными у россиян минувшей весной в категории до миллиона рублей. Среди машин стоимостью до трех миллионов рублей чаще всего приобретали автомобили BMW, Toyota, Mercedes-Benz, а также Lexus и Volkswagen. Список популярных моделей в этом ценовом сегменте возглавили BMW X5 и X3, а также Toyota Land Cruiser.

Больше всего минувшей весной подержанных автомобилей приобрели жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, машины с пробегом были востребованы в республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, а также в Башкирии и Свердловской области.

В середине мая эксперты назвали самые популярные иномарки на российском рынке. Впервые в топ-3 попал бренд Changan.