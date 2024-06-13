Сколько надо зарабатывать, чтобы дали автокредит

За год рекомендованный доход для обслуживания автокредита вырос практически на 15%, теперь он составляет 116,8 тыс. рублей. Однако в начале 2024 года сумма была ещё выше, а теперь она снизилась из-за политики банков по уменьшению ежемесячных платежей и увеличения скидок со стороны автодилеров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте прошлого года показатель находился на уровне 102 тыс. рублей, а в декабре — уже 121,2 тыс. рублей. За год рекомендованный доход вырос на 14,6%, однако за последние три месяца, наоборот, снизился — на 3,6%.

Как объясняют в НБКИ, рекомендованный доход заёмщиков учитывает несколько факторов: показатели кредитной ставки, срока и суммы ежемесячного платежа автокредитов, выданных российскими банками в течение месяца. Ежемесячный платёж должен составлять не более 30% рекомендованного дохода. В 2017−2019 годах для оптимального обслуживания автокредита нужно было зарабатывать от 60 до 80 тыс. рублей.

Банки часто увеличивали срок кредита, чтобы сократить ежемесячный платеж для клиента, поэтому за последние месяцы рекомендованный доход немного снизился.

«Автокредитование растёт высокими темпами, рост задолженности составил 53% год к году на 1 апреля 2024 года», — объясняют в НБКИ.



Замгендиректора АГ «Авилон» Ренат Тюктеев ранее заявлял, что более половины новых автомобилей покупаются в кредит, в сегменте китайских марок и вовсе подавляющее большинство — 85-90%.

В феврале россияне побили рекорд за пять лет по покупке автомобилей в кредит: было оформлено более 100 тыс. займов общей суммой почти 150 млрд рублей.

По состоянию на 1 марта автокредит вырос на 47,7% за один год и достиг уровня 1,82 трлн рублей. В общем объёме розничного кредита доля ссуд на автомобили на 1 марта составила 5,4%. «Эта статистика наглядно показывает, что на рынке автокредита происходит бум. Понятно, что перегрев рынка беспокоит регулятора, и ЦБ, скорее всего, будет охлаждать этот рынок подобно тому, как он охлаждает рынок ипотеки и необеспеченного потребительского кредита», — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.