Пять электрокаров по цене Lada Granta

Названы 5 бюджетных подержанных электромобиля, которые можно купить в Москве. Обычно стоимость электромобиля во много превышает цену автомобилей с ДВС. К тому же инфраструктура для электрических моделей пока ещё только начинает развиваться в России: сеть зарядных станций есть только в крупных городах, на трассах зарядки встречаются редко. За последнее время уверенным лидером среди новых и подержанных электромобилей стал Zeekr 001, который не поставляется в Россию официально. Но стоимость модели превышает 4 млн рублей даже на вторичке. Эксперты портала 110km.ru перечислили, какие электромобили с пробегом можно купить в России по цене новой Lada Granta.

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Самым доступным новым электрокаром в России является отечественный седан Evolute i-Pro, который с учётом максимальной скидки стоит от 1,8 млн рублей. Новая Lada Granta стоит от 700 тыс. 1,7 млн рублей. Evolute i-Pro подходит в качестве транспорта для ежедневных размеренных поездок по городу. Запас хода во многом зависит от манеры езды: чем активнее давить на «газ», тем быстрее разрядится батарея.

Пятидверный хэтчбек Nissan Leaf стал одним из первых массовых электрокаров в истории мирового автопрома. Долгое время он занимал лидирующие позиции в рейтинге электрокаров в нашей стране. В бюджет Granta вписывается модель первого поколения, выпущенная с 2012 по 2014 гг., пробег составит около 60−100 тыс. км. Вероятно, это будет модель с правым рулём.

Маленький двухместный городской автомобиль Smart Fortwo длиной 2,5 метра получил электрическую версию в 2009 году. Модель стоимостью около 1 млн рублей будет выпущена в 2013−2014 гг., пробег составит около 40−80 тыс. км. По словам владельцев, даже 10-летний автомобиль проезжает на одном заряде не менее 120 км летом и не менее 70 км зимой.

В бюджет новой Lada Granta попадают экземпляры Mitsubishi i-MiEV, 2012−2014 г.в. с пробегом 110−125 тыс. км.

В 2012−2014 гг. АвтоВАЗ выпустил около сотни экземпляров электрокара Ellada на базе Kalina. Как показал опыт эксплуатации, в идеальных условиях автомобиль проезжает около 150 км на одном заряде, а с понижением температуры дальность хода сокращается в несколько раз. Среди главных плюсов называют низкую цену обслуживания. Минусы стандартные для отечественных машин: аскетичное оснащение (например, нет кондиционера), сомнительная безопасность и дизайн. Среди более свежих вариантов можно рассмотреть компактный китайский электрокар Geely Panda Mini. На крупных классифайдах опубликовано множество объявлений от «серых» дилеров, предлагающих привезти под заказ из Китая ту или иную модель. Например, за модель 2023 год выпуска с минимальным пробегом в пределах 10 тыс. км просят около 1 млн рублей.