Названы самые надежные Toyota за последние десять лет

Издание HotCars, проанализировав отчёты JD. Power и NHTSA, составило список самых надёжных моделей Toyota последнего десятилетия.

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Рейтинг возглавила Toyota Camry 2014 года. У автомобилей этого модельного года нет ни отзывных кампаний, ни массовых нареканий со стороны клиентов, поэтому с Camry трудно соперничать, когда речь идёт о надёжности в сегменте среднеразмерных седанов.

Вторым в списке стал кроссовер Toyota Venza "2014. Модель, к слову, официально продавалась и в России, но недолго. Теперь за этим кроссовером идёт охота на "вторичке".

Тройка самых надёжных Toyota замыкается на субкомпактном кроссовере C-HR "2020. Самые частые жалобы приходились на рулевое управление, в остальном - надёжный автомобиль.

Далее в списке HotCars идут: Toyota Corolla 2016 года, Toyota RAV4 2018 года, Toyota Avalon 2018 года, Toyota Prius 2017 года, Toyota Tacoma 2022 года, Toyota Tundra 2021 года, Toyota Sienna 2016 года.

Ранее "РГ" публиковала список самых ненадёжных моделей Toyota.