В Россию едут автомобили Soueast: что это за марка и какие модели ждать

Планы компании South East (Fujian) Motor Co на российский рынок выяснил журнал «Авторевю»: дистрибьютором станет «Джетур Мотор Рус», и первое время под брендом Soueast будут продаваться слегка перелицованные модели Jetour. По информации издания, официальный сайт Soueast запустят в июле, в августе начнется маркетинговая активность, на сентябрь намечена российская премьера бренда, а в октябре к дилерам поступит первая модель — крупный кроссовер Soueast S09.

© Motor.ru

А теперь подробнее о Soueast и при чем тут Jetour. Soueast существует в Китае с середины 90-х годов прошлого века, и сначала компания продавала лицензионные копии моделей Mitsubishi. Причем сама Mitsubishi Motors вошла в китайское СП только в 2006 году, а в 2021-м вышла из него. Новым партнером Soueast выступила Chery, под «зонтиком» которой, напомним, находится Jetour. Два года назад была организована Soueast Jetour Automobile — Jetour взял на себя обязательства по реализации автомобилей Soueast через свою дилерскую сеть. Позже Chery Group получила 80 процентов акционерного капитала Soueast Automobile.

Официально автомобили Soueast в России до сих пор не продавались, однако на дорогах их уже можно встретить. Например, с прошлого года «серыми» путями к нам начали возить кроссовер DX8S (он же Jetour X70) и продавать за 2−2,6 миллиона рублей. Весной 2024 года появилась информация о том, что модели Soueast начнут поставлять официально, однако продаваться они будут под маркой Jetour — в частности речь шла о компактном кроссовере Soueast DX50 (Jetour X50), который может составить конкуренцию Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro.

Теперь же появилась информация о запуске Soueast с собственным модельным рядом. «Авторевю» упоминает большой кроссовер S09, который представляет собой перелицованный Jetour X90 Plus. Новинку предложат в России с турбомоторами объемом 1,6 и 2,0 литра, которые развивают 197 и 200 лошадиных сил соответственно. Привод у S90 будет передним либо полным, а коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями или восьмидиапазонный автомат. Старт продаж состоится в октябре.

Позже, в ноябре, до России доберется и «младший» кроссовер Soueast S07 — он же Jetour X70 со 197-сильным турбомотором 1.6 и полным приводом. Наконец, в начале 2025-го привезут Soueast S06, а именно перелицованный Jetour Dashing, с которым россияне уже знакомы.

Упоминаются и другие модели Soueast, которые значатся в планах компании на российский рынок, но без определенных сроков. В их числе два седана E05 (В-класс) и E05 (С-класс), компактный паркетник S05 и среднеразмерный кроссовер S08.