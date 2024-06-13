У Tank 500 появилась очень черная версия Blacktrail

У модели появилась четвертая комплектация Blacktrail, которая отличается от прочих черным декором, бензиновым мотором V6 объемом 3,0 литра c увеличенной на 20 процентов мощностью и дополнительным топливным баком. Старт продаж новинки намечен на июль, цены объявят ближе к запуску. Пока же известно, что комплектация Tank 500 Blacktrail станет топовой в линейке, то есть самой дорогой.

У Blacktrail-версии черные элементы вместо хрома: затемнены решетка радиатора, колесные диски, кофр для запасного колеса, пластиковая накладка на заднем бампера. Кроме того, у внедорожника затонированы фары. Единственный яркий акцент в экстерьере — тормозные суппорты красного цвета.

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

Двигатель у Tank 500 Blacktrail — бензиновая «шестерка» объемом 3,0 литра с комбинированным впрыском и двойным турбонаддувом. Он развивает 354 лошадиные силы при 500 Нм крутящего момента — прибавка составляет 20 процентов к мощности двигателя версий Adventure и Premium. Коробка передач безальтернативная — девятидиапазонный автомат.

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Еще одна особенность этой комплектации — два топливных бака. Помимо основного объемом 80 литра у него есть дополнительный на 50 литров. В Tank заверяют, что внедорожник может проехать без дозаправки более 1100 километров.

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