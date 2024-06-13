Названы минусы пятидверного внедорожника Suzuki Jimny

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал пятидверную версию Suzuki Jimny и рассказал о минусах автомобиля.

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По его словам, такие машины поставляют в Россию из Арабских эмиратов. Один из минусов — тесные места на втором ряду. Как и в трехдверной машине, там по-прежнему могут сесть только двое. Для третьего нет ни места, ни ремня безопасности.

Кроме того, эксперт отметил, что из-за того, что колесная база пятидверного Jimny увеличилась на 34 см, автомобиль стал немного по -другому управляться на бездорожье. Тем не менее, даже с длинной базой надо постараться, чтобы посадить Jimny на «брюхо».

Есть еще один небольшой минус, но он связан с тем, что пятидверные Jimny предназначены для Ближнего Востока. Из-за этого в комплектации нет обогрева передних сидений, а в медиасистеме — русского языка.

До этого стало известно, что китайская компания Hongqi представила роскошный представительский седан Guoli под новым брендом Hongqi Golden Sunflower. Цена машины — $1 млн (89 млн рублей по курсу на момент публикации).

Размеры Hongqi Guoli составляют 5980 х 2090 х 1710 мм, колесная база равна 3730 мм, снаряженная масса составляет 3150 кг. Автомобиль отличается ретро-дизайном. В фарах использованы кристаллы. Кроме того, логотип наклонен вперед на 23,5°, что соответствует углу наклона земной оси.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 388 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач.