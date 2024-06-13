Названы семь признаков поломки генератора в машине

Коварство поломки генератора заключается в том, что остановка автомобиля произойдет не сразу, а когда водитель может уехать далеко от ближайших СТО. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский. По его словам, есть несколько признаков проблемного агрегата.

© РИА «Новости»

«Прежде всего, это посторонний шум, исходящий из моторного отсека. Это может быть свист или шуршание. О поломке может говорить тусклый свет фар или подсветки в салоне, а также мигание света или панели приборов. Однозначный тревожный сигнал — включение индикатора батареи на панели приборов», — сказал Козловский.



По словам эксперта, один из верных признаков поломки генератора является затрудненный пуск мотора. Когда генератор перестает работать правильно, аккумулятор недополучает заряд и не передает ток на ротор стартера.

Если есть шум, то чаще всего потребуется замена подшипника или приводного ремня. Ресурс подшипников генератора небольшой, их необходимо своевременно менять. Ремень со временем теряет натяжение и может изнашиваться. При просадке или отсутствии напряжения необходимо менять щетки генератора или интегральную плату, отметил специалист.

Ранее россиянам назвали четыре причины возникновения пожара в автомобиле.