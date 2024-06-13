Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение разрешить водителям машин скорой помощи в России таранить мешающие им автомобили.

Сенатор Айрат Гибатдинов ранее обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не преследовать работников скорой помощи, которые вынуждены оперативно принимать решение и таранить автомобили-помехи в критических ситуациях. Политик сослался на недавний инцидент, когда машина скорой помощи, в которой находился маленький ребенок, не могла покинуть двор из-за жительницы Санкт-Петербурга, блокировавшей проезд своим легковым автомобилем в течение десяти минут.

Говоря об инициативе сенатора, Славнов напомнил, что Гражданском кодексе РФ существует статья 1064, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим этот вред. Вместе с тем юрист допустил, что в случае реализации инициативы некоторые водители «скорой» могут начать злоупотреблять правом таранить автомобили.

Разрешать водителям скорой помощи таранить автомобили — это как-то неправильно. Представьте себе, если у водителя скорой вдруг будет плохое настроение, и он просто начнет таранить всех подряд на дороге, начнет «чиркать» машины, думая, мол, мне можно, все равно мне за это ничего не будет. Разве это допустимо? Или, к примеру, может быть такая ситуация – вечером вы запарковались возле своего дома, а утром выходите - и видите царапины по всей машине. Затем правоохранители поднимают записи с камер видеонаблюдения и говорят, что ничего не могут сделать, так как машину поцарапал автомобиль «скорой помощи». Тогда машину придется полировать самостоятельно… А на следующий день водитель «скорой» поцарапает автомобили у другого дома, и что – ему все будет сходить с рук? Машины тех, кто пропускает скорую помощь, не должны быть поцарапаны, ни в чем не повинные граждане не должны страдать из-за разгильдяйства других. Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист

К автомобилистам, которые блокируют проезд машин скорой помощи, помимо штрафов, может применяться уголовная ответственность, добавил специалист. Подобные действия, по его словам, могут расцениваться как «оставление человека в опасности».

«При этом, возможно, также стоит увеличить штрафы за непропуск машин спецслужб (скорая помощь, пожарная служба, МЧС) или же ввести для асоциальных водителей лишение прав. Лишать прав за данное нарушение можно, к примеру, на шесть месяцев или даже на год. Тогда пропускать «скорую», которая торопится спасать жизни людей, будут железобетонно», - заключил он.



Ранее эксперт назвал неочевидные вещи, которые стоит возить с собой в машине.