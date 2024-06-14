ГИБДД пояснила, как избежать штрафа за гаджеты в машине

Запрет распространяется только на неправильно размещенные гаджеты. После расширения в 2023 году списка нарушений за рулем размещение гаджетов на лобовом стекле машины водители называют одним из самых спорных моментов.

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Раньше за это можно было получить только замечание сотрудника ГИБДД, теперь за использование телефона, планшета или видеорегистратора штрафуют.

В ГИБДД уточнили: за факт наличия гаджетов в машине штрафовать никого не будут, но важно их правильно расположить - за зеркалом заднего вида. Таким образом устройство не будет мешать обзору водителя во время движения.

Большинство автовладельцев крепят гаджеты на лобовом стекле не только для удобства, но и для правильного приема сигнала. Закон утверждает, что такое расположение мешает обзору водителя. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о лишении прав за ношение солнцезащитных очков за рулем. Тогда юристы опровергли эту информацию, пояснив, что такой меры в отношении водителей в законодательстве не предусмотрено.