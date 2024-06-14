ГИБДД пояснила, как избежать штрафа за гаджеты в машине

ГИБДД начала штрафовать водителей за гаджеты
Запрет распространяется только на неправильно размещенные гаджеты. После расширения в 2023 году списка нарушений за рулем размещение гаджетов на лобовом стекле машины водители называют одним из самых спорных моментов.
Раньше за это можно было получить только замечание сотрудника ГИБДД, теперь за использование телефона, планшета или видеорегистратора штрафуют.
В ГИБДД уточнили: за факт наличия гаджетов в машине штрафовать никого не будут, но важно их правильно расположить - за зеркалом заднего вида. Таким образом устройство не будет мешать обзору водителя во время движения.
Большинство автовладельцев крепят гаджеты на лобовом стекле не только для удобства, но и для правильного приема сигнала. Закон утверждает, что такое расположение мешает обзору водителя. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о лишении прав за ношение солнцезащитных очков за рулем. Тогда юристы опровергли эту информацию, пояснив, что такой меры в отношении водителей в законодательстве не предусмотрено.