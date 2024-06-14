Автоэксперт объяснил, почему опасно тормозить двигателем

Замедлить автомобиль можно не только с помощью рабочей тормозной системы, но и с помощью мотора. Однако у такого способа есть и минусы. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий объяснил "Российской газете", почему опасно тормозить двигателем.

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"Важно отметить, что способ торможения двигателем является рекомендованным вариантом в определенных случаях (в частности, на длинных и крутых спусках, при езде по скользким дорогам и т.д.), и сам по себе не представляет опасности для автомобиля. При условии, что данный метод применяется правильно и в подходящих условиях. Среди потенциальных рисков, связанных с торможением двигателем, можно, например, назвать перегрев мотора. Это может произойти на фоне высокой нагрузки, если тормозить на крутом склоне в течение длительного времени. Во-вторых, торможение двигателем может привести к повышенному износу коробки передач, особенно при использовании на низких передачах. Трансмиссия, как и мотор, испытывает в данном случае повышенную нагрузку. Если говорить о торможении на скользкой дороге, то еще один возможный риск - это потеря контроля над автомобилем (потеря сцепления с дорогой и скольжение). Данная ситуация может возникнуть по причине того, что торможение двигателем замедляет машину, но при этом не обеспечивает такого же уровня контроля над ним, как торможение колесами. Таким образом, считаю важным резюмировать, что применять торможение мотором нужно аккуратно и только в подходящих для этого условиях. На особенно крутых склонах и в условиях скользкой дороги желательно сочетать оба способа снижения скорости (как двигателем, так и колесами)", - отметил специалист.



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