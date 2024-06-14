Почему не надо соглашаться на бесплатное удаление катализатора

Причина такого «альтруизма» — в стоимости самого каталитического нейтрализатлора, при производстве которого используются драгоценные металлы. И стоимость этой детали нередко перекрывает затраты на работу механиков.

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Как отмечает издание Naavtotrasse, при удалении нейтрализатора важно перепрошить блок управления двигателем, а также установить пламягаситель. Задача последнего — снижать температуру отработанных газов, а также выполнять роль первостепенного резонатора.

Нетрудно догадаться, что «бесплатные» мастерские ставят не самые качественные пламягасители. Кроме того, в таких сервисных центрах не всегда есть качественные прошивки блоков управления, что чревато нестабильной работой мотора. И это главные причины отказаться от подобных услуг.

И продолжая сервисную тему. Когда происходит авария, по страховке ОСАГО можно получить денежную компенсацию или заказать восстановление машины. Однако, как показал опыт читателя Quto, страховые компании не всегда отправляют клиентов на хорошие станции.