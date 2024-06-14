Эксперты оценили стоимость ремонта Lada Granta после ДТП

Эксперты подсчитали, что стоимость «аварийного» набора запчастей для восстановления Lada Granta с использованием оригинальных деталей составляет сейчас 26,4 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные Fit Service пишет Autonews.ru.

В материале отмечается, что в такой перечень входят нуждающиеся в починке передний и задний бамперы, радиаторная решетка, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары.

По данным «Автостата», в мае текущего года бюджетная модель Lada Granta Антона Шапарина, Lada Granta и старые китайские автомобили являются самыми ненадежными с точки зрения безопасности на отечественных дорогах. Он объяснил, что это российское авто создавалось как машина с антиблокировочной системой (ABS) и подушкой безопасности, но затем была лишена этих опций.

Ранее россиянам перечислили неисправности автомобиля, избавляться от которых в ходе ремонта дороже, чем приобрести новую машину.