Юристы рассказали, как общаться с гаишниками

Если сотрудники ГАИ остановили автомобиль, то водителю стоит самому выйти из машины с документами, а не ждать, пока подойдёт инспектор, — это ускорит процесс проверки и продемонстрирует уважение к представителям закона. Юристы Константин Горин и Амир Какимов рассказали тонкости общения с инспекторами ГАИ, которые помогут полюбовно решить потенциально конфликтные ситуации.

Адвокат Амир Какимов посоветовал забыть обо всех стереотипах о ГАИ и ДПС из кино и фольклора: нельзя шутить и вести себя панибратски. Тем более нельзя предлагать «договориться» и «решить» вопрос. Это может закончиться уголовным делом, предупредил юрист.

«Если Вас остановил сотрудник ГАИ или ДПС, не ждите, пока он подойдет к вам и будет общаться через окно. Возьмите документы, права и выйдете из машины навстречу полицейскому. Так вы покажете уважение сотруднику, а заодно поможете ему убедиться в том, что у вас ровный и уверенный шаг трезвого человека. Также вы сократите время общения с полицией и отправитесь по своим делам быстрее», — объяснил эксперт.



Юрист Константин Горин посоветовал общаться с инспектором всегда вежливо, с пониманием, что он выполняет свою работу. Работа инспектора сопряжена с ежедневным риском работы с нарушителями и преступниками, поэтому он всегда начеку и насторожен. Нельзя относиться к действиям сотрудника полиции, как к заведомо преступным — в подавляющем большинстве случаев это не так. Нужно спокойно выполнять все требования сотрудника полиции, относясь к ним как к законным требованиям. Не стоит учить сотрудника полиции выполнять свою работу — это никому не нравится.

Специалист посоветовал не вступать в агрессивный спор, публично оскорблять или применять силу в отношении сотрудника полиции. В случае, если сотрудник полиции пытается спровоцировать на подобные действия, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.