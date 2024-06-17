Двигатель гиперкара Nilu27 сможет раскручиваться до 11 000 оборотов в минуту

Помимо этого, пока безымянной машине достанутся колеса с креплением центральной гайкой, топовые шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и аналоговый тахометр с трехмерным циферблатом. Других данных о новинке нет. Её премьера состоится в середине августа на автомобильной неделе в Монтерее.

© Motor.ru

Бренд Nilu27, основанный бывшим дизайнером Bugatti и Koenigsegg Александром Селипановым, опубликовал на своих страницах в социальных сетях несколько новых тизеров дебютного гиперкара. Первый ролик демонстрирует аналоговый тахометр с объемным циферблатом и красной зоной на 11 000 оборотах в минуту. Второй — колеса с креплением центральной гайкой, обутые в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Премьерный показ двухдверки состоится 15 августа в рамках автомобильной недели в Монтреее.

© Nilu27

Название Nilu — это акроним из имен дочерей Селипанова, Ники и Луции; а число «27» взято из детских воспоминаний об увиденной в журнале фотографии, на которой был изображен болид Жака Вильнёва. Концепция самого гиперкара тоже окажется отчасти олдскульной, поскольку цифровизацию и электрификацию Селипанов считает факторами, отвлекающими от процесса вождения. В его гиперкаре не будет обилия дисплеев, а двигатель окажется не чем иным, как атмосферным V12 — тогда стоит ждать чего-то в духе GMA T.50, но с более агрессивной внешностью.

© Nilu27

Александр Селипанов получил степень бакалавра в калифорнийском Art Center College of Design и после работал в Volkswagen, Lamborghini и Bugatti, где отвечал за облик шоу-кара Vision Gran Turismo. В 2017-м Селипанов ушел в Genesis, но уже двумя годами позже получил должность директора по дизайну в Koenigsegg, а также стал главным стилистом вновь образованной студии RAW Design House, оказывающей услуги некоторым из клиентов шведской марки.