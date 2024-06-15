В Москве продают редчайший Mercedes-Benz SLR McLaren

Из 150 выпущенных автомобилей как минимум одну модель собрали для покупателя из России. С момента производства фиолетовый спорткар проехал всего 1400 километров. В связи с этим родстер со складным мягким верхом представляет собой по сути новую машину. Несмотря на то, что спорткар выпустили полтора десятилетия назад, он имеет прозрачную историю пребывания в нашей стране.

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Купе SLR 722 выпустили в 2006 году в честь победы Стирлинга Мосса в гонке Mille Miglia в 1955 году. Годом позже инженеры представили спорткар со складным верхом. Машина получила компрессорный двигатель V8 5.5 мощностью 650 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента, модернизированную подвеску и усиленные тормоза. До «сотни» родстер разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 335 километров в час.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Выставленный на продажу автомобиль официально ввезли в Россию и с тех пор хранили на отапливаемом паркинге. Единственный владелец спорткара выезжал со стоянки исключительно на обслуживание машины к официальному дилеру. Приобрести один из 150 существующих SLR McLaren 722 S можно за 99 999 000 рублей.

В начале мая в России продавали очень редкий Mercedes-Benz 190E Evo II. Продавец просил за спортседан почти 50 миллионов рублей.