Россияне назвали возраст первого обучения вождению

Россияне назвали возраст, в котором они впервые начали учиться вождению автомобиля. Опрос проводило издание KP.RU.

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Так, 15 процентов респондентов отметили, что первый раз сели за руль еще в средней школе, родные обучали их ездить на машине за городом в безлюдных местах.

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Еще 14 процентов опрошенных рассказали, что начали учиться водить в старших классах. В это время еще рано получать права, поэтому они тоже осваивали азы управления автомобилем в полях или на пустых дорогах.

При этом 44 процента россиян делали все по правилам и обучались вождению уже во взрослом возрасте.

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