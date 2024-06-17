Западные пошлины на электрокары из Китая ударят по автопрому Японии

Нынешним летом США поднимет ввозные пошлины на китайские «батарейные» машины до 100 процентов, а Европа — до 38 процентов максимум. Китаю, который продолжает наращивать темпы производства, придется перенаправлять потоки экспорта. В результате китайские машины наводят Юго-Восточную Азию (ЮВА), что может ударить по активно работающим там японским компаниям, пишет Nikkei.

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В августе пошлины на электрокары из КНР в США взлетят в четыре раза. Однако это несильно повлияет на китайцев, так как на рынок Соединенных штатов приходится только один процент экспорта. Куда более значительными будут последствия повышения пошлин в ЕС, куда Китай вывозит до 41 процента электрокаров.

В прошлом году Европа приняла 650 тысяч китайских «зеленых» машин. Сейчас они занимают примерно 10 процентов рынка ЕС.

В результате поднятия тарифов автомобили подорожают, что сильно усложнит китайцам путь на рынок. Вместе с тем уже к 2025 году китайские автомобильные заводы смогут выпускать по 36 миллионов электрокаров и гибридов в год.

Если путь в США и Европу для них будет закрыт, они направятся в страны Азии и ЮВА. Конкуренция там вырастет, и Китай и Япония столкнутся в ценовых войнах, предрекают эксперты. Сейчас японцы занимают более 90 процентов авторынка Индонезии и почти 70 — рынка Таиланда.