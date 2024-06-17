Эксперт назвал четыре проблемы китайского кроссовера Jetour Dashing

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский кроссовер Jetour Dashing и рассказал о минусах автомобиля.

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По его словам, Jetour Dashing интересен тем, что его производство осваивает завод «Автотор» в Калининграде. Поэтому есть вероятность, что цены на машину расти не будут.

Эксперт пожаловался на неудобное меню климат-контроля и включения обогрева руля. Слишком сложным оказалось включение круиз-контроля. Активировать его можно правым подрулевым переключателем. Символов на селекторе нет, поэтому догадаться о том, что опция работает, сложно.

Роботизированная коробка передач Jetour Dashing настроена плохо. В пробках машина трогается с задержкой и делает это резко. При движении задним ходом обороты автомобиль держит высокие, но при этом едет медленно. Эксперты считают, что некорректная настройка дисков сцепления отрицательно скажется на их ресурсе.

В России переднеприводный Jetour Dashing предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «роботом». Доступен и агрегат 1.6, выдающий 190 л.с. Такой Dashing снабжен 7-ступенчатой РКП. Кроссовер продается в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. Стоимость — от 2,49 до 3,19 млн рублей.

До этого на российском рынке представили кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн руб. Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.