Эксперт рассказал, как правильно выбрать подержанный Toyota Camry

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Toyota Camry V50 за 1,5 млн рублей.

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Так, по его словам, за 1,5 млн рублей это будет автомобиль 2012-2013 годов выпуска. Базовый двухлитровый мотор не дает хорошей динамики, но с надежностью у него полный порядок. Единственное, что нужно проверить при покупке, – это герметичность сальников коленвала.

По словам эксперта, у старшего двигателя иногда клинит обгонную муфту генератора. Стоит проверить, менялась ли она на модернизированную. А вот автомату, работающему с этим мотором, нужно уделить особое внимание. Если он уже ремонтировался, то лучше выбрать именно этот вариант. Случаи переборки этой коробки у дорестайлинговых машин не редкость, и лучше, если это сделали до вас.

Кроме того, при осмотре автомобиля надо проверить кузов, особенно крышку багажника и капот, на наличие ржавчины.

До этого стало известно, что на российском рынке можно найти надежный и простой лифтбек Skoda Octavia III, который дешевле китайских аналогов: шестилетнюю машину реально приобрести за 1,4–2,1 млн рублей.

По словам автоэксперта Сергея Зиновьева, кузов и подвеска машины сделаны на совесть, оснащение богатое, но вот убедительных силовых агрегатов мало. Наддувные моторы 1.4 (150 л. с.) и 1.8 (180 л. с.) на Octavia А7 пришли в новых поколениях. Исчез пугающий масложор, у 1.4 хилую цепь ГРМ заменили ремнем, у 1.8 усилили механизм натяжения.

При пробеге в 100 тыс. км может произойти залегание колец, отказать водяной насос, термостат и регулятор давления наддува. При этом модель специально для РФ оснащали 1,6-литровым атмосферным двигателем на 110 л.с., который в 2015-м заметно улучшили. Из всех версий это самый надежный мотор.