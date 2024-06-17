Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что автомобили Lada могут начать продавать в Объединенных Арабских Эмиратах уже в 2024 году. Его слова передает РИА Новости.

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Соколов отметил, что автомобили будут представлены в дилерском центре в Дубае. В настоящее время идет сертификация машин для рынка ОАЭ. По его словам, автомобилями Lada заинтересовался хозяин дилерского центра на центральной автомобильной улице в Дубае.

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"Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ", - пояснил президент "АвтоВАЗа".



Соколов добавил, что процесс сертификации занимает долгое время, так как многое в автомобилях изменилось, в частности, изменилась электронная архитектура - блоки управления, активные и пассивные системы безопасности.

До этого "Автостат Инфо" сообщал, что в мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тыс. кроссоверов, что на 70% больше, чем годом ранее.