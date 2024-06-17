Во Вьетнаме создали реплику Pagani с деталями Daewoo

Суперкар, на который вы смотрите — это не Pagani Huayra, а скорее сложная и очень точная копия, созданная в мастерской вьетнамского YouTube-блогера.

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Вот уже несколько лет NHẾT TV создает реплики суперкаров с нуля, включая потрясающие Bugatti Chiron и Ferrari LaFerrari. Теперь очередь дошла до Pagani Huayra, который способен обмануть практически каждого.

Процесс сборки длительный и начинается с изготовления специальной пространственной стальной рамы, повторяющей общую форму Huayra. Затем из глины делают обводы кузова автомобиля, на которую впоследствии наливается клей и укладывается стеклоткань.

Когда панели кузова были завершены, начались работы по доработке шасси. Что делает весь процесс еще более впечатляющим, так это то, что при создании реплики использовались только простые и доступные инструменты. Даже руль состоит из нескольких кусков изогнутой стали, сваренных вместе, образуя круг.

Не только внешний вид Pagani был создан вручную, но и интерьер: в нем используются детали, также изготовленные из прочного стекловолокна. Сюда входят панель приборов, передняя панель и туннель трансмиссии.

Даже сами сиденья были сделаны из глины, а затем сформированы из стекловолокна. Та же история с фарами и задними фонарями, поскольку они тоже были созданы с нуля.

На видео также показан Daewoo Espero (хотя в названии указано, что это подержанная Toyota стоимостью 200 долларов), который одолжил свой двигатель и, возможно, некоторые другие механические детали, такие как рулевое управление.

И пока никто не просит поднять капот, ожидая увидеть твин-турбо V12 от AMG, создатель этой реплики может разъезжать, заставляя (почти) каждого думать, что он владеет настоящей экзотикой стоимостью в несколько миллионов долларов.