Московский метрополитен приобрел тяжелый бронеавтомобиль «Ахмат»

Московский метрополитен стал владельцем 18-тонного броневика «Ахмат». Фотографии этого бронированного транспорта с уникальными цветовыми схемами были опубликованы на Телеграм-канале «Автобусы и вообще».

© Carakoom

В парке метрополитена появились две машины: З-СТС (неофициальное название «Ахмат»), построенный на базе КамАЗ-5350, и «Буран», созданный на основе ГАЗ-3308 «Садко». Судя по обозначениям на бортах, оба броневика принадлежат к вневедомственной охране и обеспечивают безопасность метрополитена.

Информация о том, что подразделения ГУП «Московский метрополитен» усиливаются, появилась впервые полтора месяца назад: «Буран» был зарегистрирован именно на эту организацию. А недавно коллеги сфотографировали на той же парковке в центре столицы еще один серьезный бронеавтомобиль — 3-СТС.

«Ахмат» почти в два раза тяжелее, чем изделие RIDA (полная масса 18 тонн против 10), и, кроме того, этот шестиколесный грузовик не пытается выглядеть «гражданским»: 3-СТС был разработан «Ремдизелем» для нужд Росгвардии и армии. Броневик способен выдержать взрыв мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте. Предусмотрена возможность установки автоматического оружия.

Почему Московскому метрополитену нужны тяжелые бронеавтомобили, до сих пор не ясно. Информации о крупных закупках «Буранов» в открытых источниках нет, но «Ахматы» уже стали массовыми: только за 2022 год Центральный военный округ получил более 150 таких спецмашин.