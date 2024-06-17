Эксперт рассказал, почему может спускать колесо

Спущенное колесо – дело, казалось бы, невеликое, но сильно напрягающее. Особенно, если утро каждого дня начинается с него – с насоса. Восстановить прореху – дело получаса: разобрать, произвести ремонт, потом собрать. Всё, естественно, в специализированной мастерской, поскольку практически любой ремонт покрышки подразумевает разъединение последней с диском, а сделать это без оборудования – в некоторых случаях, привет, Run Flat, и вовсе невозможно. Но перед тем, как накачать с запасом и быстро доехать до шиномонтажки, стоит разобраться в причине, чтобы не переделывать дважды. И, как следствие, не переплачивать.

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Собственно, прокол

Самый тривиальный и распространенный повод посещения шиномонтажа – гвоздь-саморез-железка, «подобранная» покрышкой прямо на дороге. Далеко ехать не придётся: «достойный экземпляр» в изобилии водится близ помоек, на обочинах и просто на проезжей части. Раз и готово, доставай насос! Диагностировать повреждение несложно: его, во-первых, видно, а во-вторых, слышно. Вытаскивать и, уж тем более, выкручивать – не надо. Если попался саморез, то его, скорее, надо наоборот подтянуть, чтобы не пропускал, и так доехать до сервиса. Нет, шину и диск не испортит. Кстати, многие опытные водители во времена повсеместного дефицита, именно обычным саморезом «на коленке» ремонтировали дыру на покрышке, после чего ехали на ремонт. Сегодня не стесняющийся испачкать рук автовладелец заранее приобретет в магазине набор жгутов, которые можно инсталлировать в поврежденную шину, не снимая последнюю со ступицы. После всё же придётся колесо разобрать, но сделать это уже можно будет около дома, в спокойной атмосфере и у проверенного мастера.

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Стоит, пожалуй, сказать пару слов о месте ремонта: любой, даже самый отчаянный прокол на «рабочей», то есть прилегающей к асфальту, стороне шины делается, а покрышка каких-либо ограничений по дальнейшему использованию не имеет. Да, заплатка, но проблем не будет. Разве что с последующей продажей. Сказать тоже самое о боковом порезе нельзя: любая проблема с кордом – прямой путь к появлению грыжи, деформации колеса, которое однажды лопнет. И произойдет несчастье, по старой привычке, в самый ненужный момент. Читай, на высокой

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Дисконнект

Шина должна держаться за диск безо всяких герметиков на одной только голой физике. Однако, времена сейчас непростые, а дороги – наша исконная историческая боль. Оттого геометрия и диска, и покрышки подвергается воздействию волей дорожного покрытия, времени и манеры езды. Однажды они станут друг другу не милы: между шиной и металлом появится щель в несколько микрон, через которую и будет уходить воздух. Глазом такую брешь, естественно, не видно, но мыльный раствор, нанесённый губкой по ободу, соврать не даст: пузыри подскажут, в каком месте происходит утечка. Дальше – только шиномонтаж. Как устранить проблему? Правильный ответ – герметик. Но перед этим колесо следует разобрать, а всю грязь и коррозию с обода убрать болгаркой. Метод варварский, но действенный. И, увы, безальтернативный: со временем лакокрасочное покрытие колесного диска портится, вздувается и деформируется, что в свою очередь регулярно становится причиной той самой утечки драгоценного воздуха. Собранное на герметик, колесо прослужит еще немало и никаких, подчеркиваем, ограничений в эксплуатации не имеет.

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Трещина

И литой диск, и покрышка имеют свойство со временем трескаться. Размер трещины значения, как показывает практика, не имеет. Важен факт. В случае с резиной – это последствие неправильного хранения или возраста. С диском – следы внешнего воздействия, удара. Если шина покрылась паутинкой - самое время присмотреть себе новый комплект, поскольку старый свое уже отжил. А вот с диском есть и альтернативный вариант дальнейших действий. Оговоримся сразу – стальные диски никто не ремонтирует, поскольку это финансово нецелесообразно.

Проще и дешевле купить аналогичный. Речь, конечно, про литье и ковку. Если повреждение на колесном диске невелико, все части сохранены, а сам предмет имеет историческую или личную ценность, то его всегда можно отремонтировать. И литые, и кованые диски сделаны из «авиаметалла», алюминия, который можно варить в газовой среде – аргонно-дуговой сваркой. Опытный мастер за достойное вознаграждение сделает это качественно и аккуратно, что позволит использовать деталь на протяжении долгих лет. Но только в указанной последовательности: опытный мастер за достойное вознаграждение. Чудес в этом вопросе ждать не стоит. А эксперимент не уместен.

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Ниппель раз

Почему-то спущенное колесо всегда ассоциируют либо с проблемами покрышки, либо с повреждением диска. И регулярно забывают о третьем, не менее важном компоненте – ниппеле. Да-да, тот самый, копеечный резиновый «грибок», который никогда не меняют на шиномонтаже, поскольку «а зачем». Оказывается, у него тоже есть свой срок службы, а так же, что ещё важнее, высокая вероятность быть повреждённым. Да хоть при том же шиномонтаже. Диагностика – классическая: на слух. Для подтверждения своей идеи, ниппель можно просто пошатать рукой. Далее – понятно без слов.

Изобилие китайских автозапчастей, дорожные реагенты или фирменные поездки на дачу сокращают срок службы ниппеля многократно, а в некоторых случаях можно даже заметить на нём небольшую, но всё же грыжу. Именно ниппель регулярно становится причиной сдутых колёс, так что заплатить лишние четыре сотни при сезонной «переобувке» и получить новые на все четыре колеса – весьма грамотная и финансово целесообразная затея. Своеобразная страховка от спущенной шины, если хотите.

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Ниппель два

Помимо повреждения резинового корпуса ниппеля, случаются и проблемы с золотником – центральным элементом системы подкачки колес. От «высокого» изначально качества установленной детали, времени или просто от попадания грязи, он начинает залипать – оставаться в открытом положении, даже если насос уже отсоединен. Слышно, как шипит. Брызгать смазками, продувать, пытаться тыкать отверткой – припарки, которые не меняют сути дальнейших действий. Золотник придётся заменить, но лучше это сделать вместо с ниппелем. Надежнее будет.

Спущенное колесо – незначительная проблема, если подойти к её решению с умом и рассудительностью. Не торопиться, не бежать, очертя голову, и не делать резких движений. На худой конец, в багажнике всегда лежит запаска. Лежит же? Исправная? Давно доставали?