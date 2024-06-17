Энтузиаст построил тягач Peterbilt с двигателем мощностью 2300 л.с. для бернаута

Тягач, который вы видите на фотографиях, прозвали Filthy, что переводится как «грязный». И хотя название не совсем соответствует внешнему виду грузовика, все обретает смысл, когда вы видите, как она начинает жечь свою резину на месте.

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Дело в том, что он спроектирован не для того, чтобы возить грузы, а исключительно для уничтожения резины во время бернаута!

История Filthy на самом деле длилась семь лет. Владельцем тягача является Майкл Лейк, дальнобойщик из Брисбена, который всю свою жизнь был окружен грузовиками и работал над проектом каждый вечер после работы.

Кабину взяли у тягача Peterbilt, но как только добавлены все кастомные панели и хромированные детали, он стал почти не похож на себя прежнего. Но самое главное здесь скрывается под капотом!

Поскольку это грузовик для бернаута, к тому же очень тяжёлый, уровень мощности, необходимый для вращения задних колес, просто невероятный.

Под капотом находится сильно модифицированный 28-литровый V12 Cummins 1710 с двумя турбинами, выдающий около 2300 л.с. и и не менее 4000 Нм крутящего момента.

Но у Filthy есть и другие особенности. Например, его кастомная хромированная решётка радиатора находится над бампером, способным подниматься при помощи гидравлики для проезда лежачих полицейских и других препятствий.

Обратите внимание на солнцезащитный козырек и черные и хромированные элементы сзади, не говоря уже о седельном устройстве, которое вряд ли когда-то будет использовано по назначению.

Интерьеру было уделено не меньше внимания. Посмотрите на каркас безопасности внутри, ковшеобразные сиденья и абсолютно безупречную приборную панель. Да, руль тут съемный, как в настоящем гоночном болиде.

Сколько же стоило создание Filthy? Майкл называет сумму около 50 тысяч австралийских долларов, но она кажется слишком небольшой для проекта подобного масштаба.

Частично подобную небольшую стоимость можно объяснить тем, что Майкл делал всё своими руками на собственном оборудовании, которое есть в его мастерской.