Занимайте очередь: россияне начали активно скупать некоторые китайские машины

Несмотря на падение авторынка в мае к предыдущему месяцу, некоторые китайские модели показали двузначный и даже трехзначный рост реализации. И если для новинок он закономерен и обусловлен низкой базой, то прибавка продаж ряда лидеров рынка имеет более интересные причины.

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Как говорится в исследовании "Открытие Авто" (входит в группу ВТБ), с которым ознакомилась "Российская газета", следуя тенденции падения продаж всего рынка, порядка двухсот китайских автомобилей в мае стали продаваться хуже, чем в апреле. Тем не менее нашлось более двух десятков машин из Поднебесной, которые нарастили объемы реализации. Причем у некоторых из кроссоверов (Changan CS95, Jaecoo J8), а также у седана DFM Aeolus Shine Max динамика оказалась трехзначной, еще у 13 моделей рост был двузначным.

Так, большой внедорожник Changan СS95 отметился в мае самой яркой динамикой роста продаж в 257%. Автомобиль появился в России летом прошлого года и уже осенью стал продаваться сотнями "штук" в месяц. Однако ближе к новому году и весной 2024-го дистрибьютор решил увеличить стоимость автомобиля сначала на 120 тысяч, а потом еще 200 тыс. рублей. В итоге минимальная стоимость CS95 превысила психологически высокую отметку в 4 млн рублей, продажи упали, а склад машин 2023 года выпуска оказался переполнен. Ситуация изменилась вслед за возможностью снизить цену до 3,35 миллиона за счет весомых поддержек F&I и trade-in.

В той же парадигме развивались продажи и поддержка еще трех моделей марки Changan, отметившихся в мае ростом. Это бестселлер бренда кроссовер СS55 (+82% к апрелю), лифтбэк Uni-V (+31%) и компактный "паркетник" CS35 (+7%). С той разницей, что они играют в более демократичных сегментах машин за 2-3 млн рублей и поэтому продаются в более весомых (иногда тысячами штук в месяц) объемах. Задача Changan на текущий год - войти в тройку самых продаваемых марок из Поднебесной, а значит, впервые продать в России более сотни тысяч автомобилей. Ради этого дистрибьютор будет вынужден делать всё, чтобы быстрее освобождать склады от машин 2023 года и заполнять их новым товаром.

Оставив неудачные попытки продавать почти по 3 млн рублей модель со сложным названием DFM Aeolus Shane Maх (168 шт., +171%), "Моторинвест" пошел на прямое снижение прайс-листов. В мае появилась возможность приобрести этот вполне достойный седан среднего класса длиной 4,8 м и 190-сильным двигателем по цене 2,2 млн рублей. В итоге покупателям стало проще заметить, что "четырехдверка" от DFM ничуть не хуже уже известного прямого конкурента - Chery Arrizo 8.

Последний, в свою очередь, хотя и не сдал в мае позиций, но рост его продаж на фоне других машин в топ-20 сродни погрешности (+6%). То же самое справедливо в отношении кроссовера FAW Bestune T77 (+6%). С той оговоркой, что еще и абсолютные цифры продаж этого кроссовера остались очень скромными (116 шт.) - меньше, чем по одной "штуке" на салон.

Ценовое позиционирование Hongqi - придворной марки правительства КНР - почти не менялось. Однако в мае продажи седана бизнес-класса Hohgqi H5 подскочили до 369 машин (+78% к апрелю). Из них 286 автомобилей приобрели юридические лица. Похоже, что этап подготовки транспорта к экономическому форуму в Санкт-Петербурге, где Hongqi получала важное маркетинговое продвижение, прошел вполне успешно.

Серьезную поддержку дистрибьютора также на федеральном уровне, но уже в виде автопробега, "ударившего по бездорожью" от Москвы до Владивостока, весной имела марка Jetour. На продажах ее новинки - внедорожника T2 - это сказалось наилучшим образом (920 шт., +24%).

Причины завидной для многих динамики кроссовера Jaecoo J8 (689 шт., +246%) - начальный этап построения бизнеса. В свою очередь, полюбившиеся в такси JAC J7 и Chery Tiggo 7 Pro Maх, новинки Geely (Okavango и Atlas) и SWM (G01F) отличились более скромной двузначной динамикой роста. Им пока не хватает известности, но по части техники и оснащения есть всё, чтобы продолжать наращивать темпы роста бизнеса.

Машины родственной Volkswagen китайской марки Jetta - кроссоверы VS-5 (108 шт., +14%) и седаны VA-3 (191 шт., +6%) - продаются уже второй год. Они продолжают попадать в нашу страну по параллельному импорту. Еще зимой дилеры завезли больше автомобилей, чем смогли реализовать, поэтому в мае на машины 2023 года можно было получить дисконт до 400 тыс. рублей. В свою очередь, Jetour X70 Plus (589 шт.) прибавил в мае 10% благодаря тому, что дистрибьютор увеличил с 200 до 350 тыс. рублей размеры поддержек.

Полюбившийся российским клиентам за оригинальную внешность, удобство посадки и щедрость оснащения кроссовер Haval Dargo (1 987 шт., +8%) также обеспечил себе в мае положительную динамику. Машины 2023 года всё еще можно приобрести за 2,45 млн рублей. Но даже у московских дилеров их осталось немного, а на всю Россию, судя по агрегаторам, чуть более 500 "штук". При этом подорожавшие на 140 тыс. рублей автомобили 2024 года стали мотивировать срочность покупки.

Так или иначе, уровень узнаваемости конкретных китайских брендов, а тем более моделей в России остается по-прежнему низким. Особенно за рамками тройки марок, которые ведут бизнес в России более 10 лет (Chery, Geely и Haval). А значит, перераспределение клиентов от менее выгодных в моменте моделей к более привлекательным будет происходить и дальше. При этом, какова бы ни была динамика рынка в целом, на нем неизбежно будут появляться модели, которые краткосрочно будут показывать двузначный рост. В июне с учетом того, что бизнес подойдет к закрытию очередного квартала, таких машин наверняка будет больше.