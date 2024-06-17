Эксперты рассказали, что доля китайских авто на "вторичке" быстро растет

Россияне массово избавляются от китайских автомобилей
Китайские машины постепенно начинают заполонять вторичный рынок, хотя их доля всё еще остается незначительной. Эксперты рассказали, какие подержанные автомобили китайских брендов не стоит покупать и назвали их слабые места.
Бум на "китайцев"
На вторичном рынке наблюдается наплыв китайских автомобилей с пробегом. Так, по данным "Авито Авто", предложение таких машин за год выросло на 72%, а наиболее заметно - по маркам марок LiXiang, Exeed и Changan.
О росте реализации китайских авто с пробегом свидетельствует и статистика агентства "Автостат": за четыре месяца 2024-го россияне приобрели почти 50 тыс. подержанных машин китайских брендов, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи прочих иномарок с пробегом за тот же период и вовсе ушли "в минус".
Как рассказал "РГ" руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, регулярное обновление модельного ряда и расширение ассортимента в сегменте новых китайских автомобилей стимулируют россиян продавать свои имеющиеся машины из КНР и приобретать новые с небольшой доплатой. Тем более что "свежие" модели из Поднебесной практически не теряют в цене.
В свою очередь, руководитель автомобильной экосистемы Pango Cars Антон Ганжа отмечает, что при покупке китайских моделей, снятых с производства, могут возникнуть сложности с наличием запчастей, а также китайские машины более ранних лет были плохо (или совсем) не защищены от воздействия коррозии. Зачастую данные автомобили владельцы меняли на новые китайские модели с 5-7 летней гарантией.
Из китайского прошлого
Между тем, доля китайских марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в России пока остается на низком уровне (почти 3%). С другой стороны, она растет (год назад было около 2%) и имеет все шансы, чтобы увеличиться еще сильнее, поскольку "китайцы" доминируют в продажах новых машин и будут еще активнее выходить на вторичный рынок, прогнозируют эксперты "Автостата".
В настоящее время порядка 80% продаваемых в России подержанных китайских машин приходится на пять брендов - Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. При этом среди моделей лидируют Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 Pro.
По словам Евгения Житнухина, с современными китайскими автомобилями с пробегом не больше проблем, чем с иномарками из других стран. Однако не все модели настолько надежны, как те, что появились в России за последние 10 лет.
"Не стоит приобретать Chery Amulet 2006-2008 годов производства - на нем очень быстро образуется ржавчина, Chery Tiggo, которые выпускались до 2012 года, - они имеют неудобную посадку и некачественные материалы сидений, приборной панели, а также Zotye T600 2016-2018 годов - он отличается кривизной сход-развала и перекосами дверей", - предупреждает Евгений Житнухин.
Как говорит руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, на рынке авто с пробегом появляются экземпляры, выводимые из парков такси и каршеринга, где они стали замещать западные бренды в 2022 году. В основном эти машины раннего года выпуска, но с большим пробегом и соответствующим техническим состоянием.
"Так, на рынке можно найти предложения 2-летних Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и 7 Pro. Конечно, в большом объеме предложения китайских автомобилей возрастом 5-8 лет по популярным ранее моделям Great Wall Hover H3, Geely Emgrand, Chery Tiggo прошлых поколений, Lifan X60. Также на "вторичке" появляются автомобили из КНР без пробега по РФ, но доля таких машин пока невелика", - резюмирует Максим Давиденко.