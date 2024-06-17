Эксперт рассказал, для чего нужна нейтральная передача на АКП

Нейтральная передача в автоматической коробке передач (АКП) выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

© Газета.ру

«Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом. В классических автоматах это можно сделать, минуя «нейтраль». В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя «нейтраль», уже не получится», — сказал Васильев.



Кроме того, по словам эксперта, режим «нейтраль» может использоваться для буксировки авто на короткие расстояния либо в аварийных случаях.

До этого стало известно, что среди узлов АКП, которые ломаются чаще, можно назвать, например, гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод. К тем или иным поломкам АКП нередко приводят несвоевременное обслуживание, агрессивная манера вождения, перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима, использование некачественного масла.

Средняя стоимость ремонта АКП автомобиля в России варьируется в зависимости от модели и марки машины, типа АКП и сложности ремонта. Частичный ремонт (замена фрикционов, гидротрансформатора или гидроблока) может в среднем составлять от 50 до 150 тыс. руб. Капитальный ремонт с заменой всех основных компонентов может варьироваться от 150 до 300 тыс. руб. Стоимость полной замены АКП начинается в среднем от 200-250 тыс. руб.