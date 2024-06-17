Почти половина покупателей электрокаров в США вернутся к ДВС

Международная консалтинговая компания McKinsey опросила 30 тысяч владельцев электромобилей из 15 стран мира, в которых «батарейный» транспорт наиболее распространён. Результаты удивили: оказалось, что американцы больше всего разочарованы недостатками автомобилей без двигателей внутреннего сгорания — вернутся к традиционным моделям собирается почти половина респондентов!

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Причина разочарования американцев — неадекватная инфраструктура общественных зарядок. Национальная программа Министерства энергетики США продвигается медленно, и только девять процентов опрошенных довольны количеством «заправок» для электрокаров в своём регионе. Другие минусы — высокая стоимость владения и невозможность использовать электромобиль для дальних поездок.

Мировая статистика не столь критичная: только 29% от всех опрошенных владельцев электрокаров собираются вернутся к топливным моделям при следующей покупке. При этом эксперты McKinsey не уверены, что в будущем число лояльных покупателей электромобилей будет расти: всё дело в том, что развитие инфраструктуры явно запаздывает, а будущие «батарейные» модели станут зависеть от общественной зарядки ещё больше.

Ещё одно любопытное наблюдение — рост ожиданий увеличения автономности среди владельцев электрокаров. В 2022 году среднестатистический потребитель рассчитывал на запас хода 435 километров, а теперь запрос таков, что электромобиль должен проезжать без подзарядки до 469 километров.