Учет машины можно будет прекратить сразу после продажи

Бывшие собственники автомобилей смогут прекращать их регистрационный учет сразу после продажи. Соответствующие поправки в закон о регистрации транспорта предложило МВД. И эти поправки уже одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Однако, если они будут приняты, как быть тем, кто только что купил машину? Как зарегистрировать подержанный автомобиль в ГИБДД, если он остался без номеров и свидетельства о регистрации?

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Сейчас при покупке автомобиля у нового автовладельца есть десять суток на то, чтобы зарегистрировать машину в ГИБДД. Не важно, новое это авто или подержанное. Однако не все автовладельцы поступают по закону. Некоторые из них пользуются тем, что им можно десять дней практически безнаказанно передвигаться по дорогам. Штрафы приходят на старого собственника. Транспортный налог также платить не надо. По этой причине появилось довольно большое количество автовладельцев, которые просто переписывают договоры купли-продажи машин, чтобы на дорогах к ним со стороны инспекторов претензий не возникало, а штрафы с камер они бы не получали.

Достаточно просто дату в договоре поменять

Чтобы хоть как-то обезопасить бывших собственников машин от такой напасти, в законе о регистрации была предусмотрена возможность прекращения регистрации авто.

Достаточно было подать заявление в регистрационное подразделение ГИБДД с приложением договора купли-продажи.

В таком случае номера и свидетельство о регистрации транспортного средства подавались в розыск. Но воспользоваться этим можно было спустя те самые десять суток, которые отпущены на регистрацию машины новым хозяином. Более того, МВД совместно с минцифры организовали более простой подход к решению этой проблемы. Сейчас через портал "Госуслуги" можно прекратить регистрацию авто даже без визита в ГИБДД. Достаточно подать заявление на портале "Госуслуги", приложить договор купли-продажи, и вопрос будет решен (для авторизованных на портале пользователей).

"В условиях повсеместного развития средств автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения это порождает целый ряд проблем. Нередко граждане, продавшие свои транспортные средства, вынуждены в дальнейшем проходить процедуры обжалования выписанных на их имя штрафов, поскольку новые владельцы еще не зарегистрировали транспорт на себя", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.



Но десять дней остаются в силе. За это время новый собственник может навесить на бывшего автовладельца огромное количество штрафов, которые придется оспаривать, в том числе в судах, доказывая (не всегда успешно), что машина ему не принадлежит. Он может совершить ДТП, например, сбить пешехода. И тут вопрос передачи права на собственность авто встает в полный рост.

Так что же предлагает МВД? Правильно, разрешить бывшему собственнику прекращать регистрацию машину чуть ли не в тот же день, когда была совершена сделка купли-продажи.

"Предлагаемая новация позволит избавить прежних владельцев транспортных средств от необходимости обжалования вынесенных в отношении их постановлений за совершенные новым владельцем нарушения Правил дорожного движения и при этом обеспечить полноценную идентификацию транспортного средства до оформления его новым собственником", - пояснил председатель правления АЮР.



И это действительно могло бы стать очень удачным решением. Если бы не два "но". Первое "но" заключается в том, что поправки предусматривают такую льготную процедуру только для тех, кто заключил договор купли-продажи через портал "Госуслуги" или заверил его в нотариальной конторе. Тем автовладельцам, которые заключили этот договор в простом письменном виде, как это делает большинство автомобилистов, придется обращаться по старинке в регистрационное подразделение ГИБДД с оригиналом договора. И только спустя 10 дней, после его заключения. Таковы поправки в закон.

Тем, кто заключил договор купли-продажи авто в простом письменном виде, придется обращаться по старинке в регистрационное подразделение ГИБДД

Сделано это для того, чтобы сотрудники ГИБДД внесли изменения в базу данных о собственнике машины и указали нового владельца. То есть того, кому будут приходить штрафы с камер.

Если договор купли-продажи оформлен через портал "Госуслуги", такая информация поступает в базу автоматически. Заверенные нотариусом документы не сложно проверить. А простая рукописная форма договора должна предъявляться в натуральном виде. Тем более что речь идет о смене владельца.

Что же касается регистрации автомобиля на нового собственника, то тут тоже надо разобраться. Дело в том, что не столь давно суды начали принимать необычные решения.

А именно, привлекать водителей за то, что они управляли транспортом без регистрационных знаков. С одной стороны, закон предоставляет такую возможность, с другой, суды считают, что обязанность постановки машины на учет не предполагает возможности ее эксплуатации. Как при таких условиях доехать до ГИБДД?

Именно по этой причине вышло разъяснение Госавтоинспекции, в котором было указано, что если автовладелец купил машину, но десятидневный срок постановки транспорта на учет не истек, то привлекать его к ответственности нельзя. В том случае, если срок постановки на учет истек, такого автовладельца можно наказать по части 1 статьи 12.1 КоАП. А это штраф в размере от 500 до 800 рублей. А что касается решений судов - это эффект исполнителя, который не разобрался в действующих законах.

Так что после вступления в силу новых поправок порядок не изменится. В течение 10 суток новый автовладелец может доехать до ГИБДД, чтобы зарегистрировать транспорт. Даже если на машине нет номеров, а у самого автовладельца нет свидетельства о регистрации. Для постановки машины на учет требуется только Паспорт транспортного средства (можно электронный), договор купли-продажи, а также личный паспорт. Так что лишний раз пользоваться услугами эвакуатора не придется.