Компания Webbankir провела среди российских автомобилистов опрос, в котором предлагалось высказать своё отношение к китайским автомобилям.

По результатам исследования, 70% респондентов изменили его в лучшую сторону, а 80% принявших участие в опросе заявили, что готовы пересесть на "китайца".

Большинству участников опроса китайские автомобили приглянулись дизайном - этот пункт выбрали почти 57% респондентов, богатство комплектаций оценили 49,1%, важным параметром оказалось также наличие запчастей (40,3%), а также приемлемая цена (38,4%). Примечательно, что надёжность китайских авто у россиян под сильным сомнением: этот фактор в качестве преимущества был назван 21,3% опрошенных.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Среди главных минусов китайских авто россияне назвали: ненадёжность (29,6%) и высокую стоимость (25,9%). К слову, ликвидность "китайцев" поставили под сомнение 6% опрошенных.

"В целом большинство респондентов считают, что китайские автомобили качественнее российских, хотя и дороже. Об этом заявили 70,4% и 70,8% соответственно. И, напротив, по 51,9% опрошенных полагают, что "китайцы" уступают по качеству японским или западным конкурентам, зато выигрывают у них в цене", - говорится в сообщении Webbankir, поступившем в редакцию "РГ".



Ранее "РГ" сообщала, что россияне массово избавляются от китайских авто.