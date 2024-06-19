Подержанный авто за 250 тысяч рублей: эксперт рассказал, какой выбрать

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов назвал четыре модели на "вторичке", достойные внимания, если бюджет покупки ограничен 250 тысячами рублями.

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За четверть миллиона рублей эксперт советует присмотреться к Lada Priora. Автомобиль будет 2011-2012 годов выпуска, три типа кузова на выбор: хэтчбек, универсал, седан. Из слабых мест: помпа и ремень ГРМ, которые рекомендуется заменить после покупки, в коробке - муфта включения первой и второй передачи. Коррозийная стойкость - тоже не конёк вазовских моделей.

Hyundai Accent будет с МКП и атмосферником мощностью 102 л.с. 2005-2006 годов выпуска. Сборка - Таганрог. Слабые места примерно такие же, как у "Приоры", ремень ГРМ, требующий замены каждые 50 тысяч км, после 150 тысяч км может полететь стартер.

За 250 тысяч рублей также можно купить Peugeot 206 начала нулевых. Самый надёжный двигатель - 1.4 литра мощностью 75 л.с., в пару к нему лучше выбрать МКП, потому что "автомат" известен проблемами с соленоидами управления. У двигателя из слабых мест эксперт назвал прокладку ГБЦ с ресурсом 100 тысяч км, плавающие обороты холостого хода. Внимательно нужно отнестись к состоянию герметичности трубок системы омывателя, так как в противном случае может залить топливные форсунки.

Kia Spectra не отличается стойкостью ЛКП, но это не мешает седану отлично сопротивляться коррозии. Двигатель SD6 лучше выбирать с автоматом, который превосходит по надёжности механическую коробку. Эксперт Виноградов советует обратить внимание на одно из слабых мест Spectra - высоковольтную проводку и катушек зажигания, состояние покрытия пола в салоне, так как из-за забитых дренажных отверстий в салоне часто появляется вода.

Ранее "РГ" рассказывала о больших седанах, которые можно купить на вторичке по цене новой Lada Granta.