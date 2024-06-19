Купить подержанный авто за 250 тысяч рублей: эксперт рассказал, какой выбрать
Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов назвал четыре модели на "вторичке", достойные внимания, если бюджет покупки ограничен 250 тысячами рублями.
За четверть миллиона рублей эксперт советует присмотреться к Lada Priora. Автомобиль будет 2011-2012 годов выпуска, три типа кузова на выбор: хэтчбек, универсал, седан. Из слабых мест: помпа и ремень ГРМ, которые рекомендуется заменить после покупки, в коробке - муфта включения первой и второй передачи. Коррозийная стойкость - тоже не конёк вазовских моделей.
Hyundai Accent будет с МКП и атмосферником мощностью 102 л.с. 2005-2006 годов выпуска. Сборка - Таганрог. Слабые места примерно такие же, как у "Приоры", ремень ГРМ, требующий замены каждые 50 тысяч км, после 150 тысяч км может полететь стартер.
За 250 тысяч рублей также можно купить Peugeot 206 начала нулевых. Самый надёжный двигатель - 1.4 литра мощностью 75 л.с., в пару к нему лучше выбрать МКП, потому что "автомат" известен проблемами с соленоидами управления. У двигателя из слабых мест эксперт назвал прокладку ГБЦ с ресурсом 100 тысяч км, плавающие обороты холостого хода. Внимательно нужно отнестись к состоянию герметичности трубок системы омывателя, так как в противном случае может залить топливные форсунки.
Kia Spectra не отличается стойкостью ЛКП, но это не мешает седану отлично сопротивляться коррозии. Двигатель SD6 лучше выбирать с автоматом, который превосходит по надёжности механическую коробку. Эксперт Виноградов советует обратить внимание на одно из слабых мест Spectra - высоковольтную проводку и катушек зажигания, состояние покрытия пола в салоне, так как из-за забитых дренажных отверстий в салоне часто появляется вода.
Ранее "РГ" рассказывала о больших седанах, которые можно купить на вторичке по цене новой Lada Granta.