Эксперт рассказал, как правильно выбрать подержанный Kia Optima

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Kia Optima за 1,5 млн рублей.

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Так, за 1,5 млн рублей можно приобрести четвертое поколение седана Kia Optima 2017-2018 года выпуска.

«С большой долей вероятности под капотом будет атмосферный двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с. К сожалению, есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках образуются задиры. Так что диагностика с эндоскопом очень желательна», — сказал эксперт.



По словам Виноградова, можно найти автомобиль с мотором 2.4 л. с непосредственным впрыском. Слабым местом у него являются ТНВД, а также характерное образование нагара на впускных клапанах.

При покупке Kia Optima следует проверить состояние передних тормозных дисков нужно, так как их ресурс небольшой. Также стоит проверить состояние водительского сиденья из-за того что оно быстро теряет форму.

До этого стало известно, что среди недорогих подержанных автомобилей за 500 тыс. рублей надежностью отличаются Ford Focus и Kia Rio.

Основным преимуществом Focus является надежный бензиновый мотор с прогнозируемым ресурсом 300-350 тысяч километров. Оптимальным выбором считается версия с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем.

За 500 тысяч рублей можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Рекомендуется выбирать модификации с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л.