Эти надежные иномарки пока можно купить дешевле миллиона

«Автокод» перечислил лучшие в России автомобили с пробегом до 1 млн рублейЭксперты сервиса проверки и подбора автомобилей с пробегом «Автокод» назвали лучшие б/у иномарки, которые стоят до 1 млн рублей.

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По их данным, самыми популярными по числу запросов остаются корейские Kia Rio и Hyundai Solaris. Но в бюджете до 1 млн такие машины часто продают после такси или с мелкими недочетами, некритичными для безопасности. Специалисты отмечают, что, в целом, это хорошие надежные авто, которые могут еще очень долго прослужить.

Также к достойным вариантам эксперты отнесли Ford Focus, Skoda Fabia, Skoda Octavia и даже Toyota Corolla. Последние в плане надежности опережают одноклассников, но и потратиться на них придется больше. Машины бренда Skoda традиционно остаются оптимальным выбором по соотношению «цена-качество», пояснили эксперты.

Внимания заслуживают и старые американские рамные автомобили. При наличии сил и амбиций ухаживать за такими авто это будет самый надежный вариант из тех, что можно найти в минимальном бюджете с расчетом на длительное использование, считает блогер Игорь Шагапов. Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta. Источник: «Автоновости дня»