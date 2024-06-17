Классический Range Rover сделали еще более британским, добавив V12 от Aston Martin

Как сделать классический Range Rover еще более британским? Например, можно заменить двигатель Rover V8 чем-то более особенным, например, Aston Martin V12. Именно это и произошло в данном случае, и хотя визуальный тюнинг выглядит довольно аляписто, проект выглядит очень любопытно.

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Это творение было построено специалистами Range Rover Bishops 4×4 из Питерборо — компанией, имеющей опыт работы с Range Rover. На создание этого экземпляра у фирмы ушло два с половиной года, и легко понять, почему.

Под капотом теперь бьётся сердце от Aston Martin DB7 V12. Почему этот двигатель? Это не только недорогой V12, но он еще и дает приличную отдачу. Мы говорим о 5,9 литра рабочего объема и 420 лошадиных силах. Но чтобы запихнуть его в подкапотное пространство классического Range Rover нужно было хорошенько потрудиться.

Стоит отметить, что оригинальный Range Rover имел рамную конструкцию, а это означает, что моторный отсек можно было модифицировать, не затрагивая саму раму. Двигатель сочетается с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Шасси было модернизировано при помощи шестипоршневых суппортов AP Racing, а колёсные диски обуты в шины Toyo Proxes размерностью 285/65R18. Цифровая приборная панель позволяет водителю переключаться между виртуальной комбинацией приборов в стиле Range Rover или Aston Martin.

Кроме цифровой панели приборов и хрустальной кнопки запуска от Aston Martin, салон Range Rover выглядит довольно аутентично: с обновленной отделкой из прекрасной коричневой кожи, соответствующими коврами и приборной панелью с отделкой под дерево.