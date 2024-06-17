Полноприводный Livan X6 Pro сильно подешевел в России

Полноприводный вседорожник Livan X6 Pro подешевел на 630 000 руб. в России. Российские дилеры понемногу распродают автомобили 2023 года выпуска. В некоторых салонах некоторые модели можно найти существенно дешевле рекомендованных самими автопроизводителями цен (РРЦ). По словам дилеров, долго это не продлится.

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Так, заметно ниже РРЦ дилер продает переднеприводный вседорожник Livan X6 Pro. Этот автомобиль можно считать конкурентом Chery Tiggo 7 Pro Max или Changan CS55 Plus. Официальные цены на него начинаются от 2 629 900 руб. Но на автомобиль действует прямая скидка в 100 000 руб., если купить его за наличные.

На дополнительный дисконт можно рассчитывать только при оформлении кредита или трейд-ин. Но дилер дал согласие продать автомобиль в базовой версии за 2 000 000 руб. За такую сумму предлагается кроссовер с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью 147 или 174 л.с., работающим совместно с 7-ступенчатой трансмиссией DCT.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta. Источник: Autonews.ru