РФ и КНДР прорабатывают возможность запуска прямых рейсов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия прорабатывает с КНДР возможность запуска прямых рейсов между двумя странами, в том числе между их столицами. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

"Мы встречались с нашими корейскими товарищами, прорабатывали этот вопрос. В том числе нас интересовало направление, допустим, Новосибирск - Москва - Пхеньян. Но все зависит от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности запуска прямых рейсов.

По словам Козлова, пассажиропоток между двумя странами увеличивается. "Мы отправляли первую делегацию, в которой количество [человек] больше, чем в свое время в Советском Союзе. 98 человек за раз. Мы видим, что увеличение идет", - указал министр, особенно отметив усилия Приморского края.