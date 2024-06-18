Какой срок годности у автомобильной свечи?

В любом регламенте по обслуживанию любого автомобиля прописаны точные сроки службы каждого расходного элемента: фильтра, масла, тормозной и трансмиссионной жидкостей и, конечно, свечей зажигания. Если они изнашиваются, то мотор начинает работать неравномерно, троить и расходовать свой ресурс с повышенной скоростью. Поэтому раз в 30 000 км их принято молча и без раздумий просто менять на новые по умолчанию. Однако такой подход корректным и разумным назвать сложно.

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Принцип работы свечи зажигания довольно прост: катушка зажигания по высоковольтному проводу подаёт на неё напряжение, чтобы в нужный момент она поджигала воздушно-топливную смесь, распылённую в цилиндре форсункой. Создаётся взрыв, который и толкает цилиндр вниз, реализуя то самое вращение коленчатого вала, впоследствии передающееся через ряд шестерен на колесо. Собственно говоря, без искры, «организованной» в нужный момент, бензиновый автомобиль никуда не поедет. Однако та самая искра бывает не всегда.

Почему её, искры, может не случиться? Вина может лежать на неисправной катушке, изношенном высоковольтном проводе, но чаще всего – на самой свечке. Износилась, выходила своё, проще поменять. С учётом нынешних цен – не проще: надкушенный бутерброд обычно доедают. А чтобы правильно оценить состояние свечи и не тратить лишние деньги при исправных деталях, достаточно лишь разобраться в устройстве элемента. А после самостоятельно оценить её ресурс.

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Как устроена автомобильная свеча?

Автомобильную свечку никто обычно не разбирает, поскольку смысла в этом никакого нет: она не ремонтопригодна. Но водители со стажем знают: под керамическим изолятором происходит магия, благодаря которой поданное на контакт электричество становится искрой между центральным и боковым электродом. Собственно осмотр свечи нужно начинать именно в такой последовательности: контакт – изолятор – электроды. На что смотреть?

Контакт должен быть чистым, не окисленным и не оплавленным. Изолятор – белым и красивым, без каких либо следов пробоев. Если на нём образуется «корона» – рыжий ареол по всей окружности – значит, резиновый уплотнитель высоковольтного провода растрескался и нуждается в замене. Кстати, если на каждую свечу инженером положена своя катушка, то уплотнитель – отдельный элемент, который за сущие копейки покупается на рынке или маркетплейсе, и за несколько минут меняется в домашних условиях. Свечку в таком случае тоже обычно меняют – от греха

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Далее – контакты: с ними всё намного интереснее, так что следует уделить этому пункту отдельный абзац. Есть плюс-минус миллион изысканий по определению неисправности двигателя по нагару, однако мало кто описывает непосредственно проблемы самой свечи: во-первых, центральный электрод имеет свойство выгорать и даже выпадать. Почему сгорает электрод? Двигатель работает на обеднённой смеси. Почему сгорает электрод на свече только в одном из цилиндров? Барахлит катушка зажигания, либо форсунка в конкретном цилиндре забита. Одним словом, симптом неисправности.

Зазор между центральным и боковым электродом – величина постоянная, которую можно и нужно замерить. Исходя исключительно из этого параметра, к слову, можно дать оценку износу свечи. У каждой модели свечи, предназначенной для конкретного двигателя, этот зазор различается. А уроненная механиком свечка, у которой лишь слегка, порой даже глазом незаметно, погнулся тот самый боковой электрод, корректно уже работать не будет.

Чистить нижнюю часть и контакты металлической щёткой нельзя. Никогда и ни при каких условиях. Если образовался толстый слой нагара, который нужно убрать, свечку замачивают в специальной химии, чтобы после оттереть ветошью, или обжигают горелкой. Применение силы, удали и прочих грубых мер недопустимо – проще сразу выбросить.

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Иридиевые свечи

Свечи бывают разные. В том числе иридиевые: электрод сделан из сплава иридия и родия и визуально выглядит иначе. Он заострен для образования меньшего количества нежелательных отложений на его окончании – искра, таким образом, будет яркой, звонкой и точной. Считается, что иридиевые свечи служат дольше, снижают расход топлива, обеспечивают стабильный пуск двигателя в морозы, а также повышают динамику автомобиля в целом. Далее в гаражной дискуссии всплывают темы увеличения урожая огурцов, а ещё случаи лечения подагры и комариных укусов с помощью иридиевых свечей.

На практике всё несколько иначе: действительно, такая свечка служит дольше. Но не 90 000 км, как заявлено, а около 60 000. То есть вдвое, сравнивая с обычной. Так же существуют двигатели внутреннего сгорания, изначально созданные с учётом использования иридиевых свечей и никаких иных: только в такой комплектации они будут выдавать весь заложенный потенциал и ресурс. Азарт начинает угасать, когда водитель знакомится с ценами на продукцию: стоит иридиевая свеча дорого, в трое-четверо дороже обычной. Окончательно легенда разбивается о качество отечественного горючего: заявленный пробег возможен только на высококлассном топливе. Иначе – те же 30 000 км, но существенно дороже.

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Какой ресурс у автомобильной свечи?

Точного и корректного ответа на этот вопрос нет и быть не может, уж слишком много переменных в уравнении. Изношенный высоковольтный провод или неисправная катушка зажигания, обеднённая смесь или «ловкость рук» могут заметно снижать срок службы автомобильной свечи. В тоже время, качественное топливо и размеренная эксплуатация на трассах, расположенных в мягких климатических зонах – кратно увеличивать.

В обоих случаях определить степень износа и необходимость замены можно, лишь выкрутив свечу и внимательно ее осмотрев. Свечу, а не приборную доску, на которой отражается пробег всего автомобиля в целом.