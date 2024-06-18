Эксперт назвал пять верных способов для снижения расхода топлива

В тот неловкий миг, когда привычно брошенная фраза о полном баке обретает совсем уж неприличные черты в чеке на кассе АЗС, все задумываются о необходимости как-то снизить расход топлива. Там и про кирпич на педали газа, и про количество километров на единицу потребности, и про многое другое, обильно описанное и изображённое юмористами всея интернета.

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Далее следуют измышления на тему усовершенствования транспортного средства на предмет снижения аппетита: доходит и до установки ГБО, которое актуально лишь в избранных случаях. Те же таксисты, например, от него отказываются: посчитав арифметику, дебет с кредитом не сходятся. Впрочем, есть и вполне действенные способы реально сократить потребление топлива, причем многие из них каких-либо доработок не потребуют. Более того, даже посещения СТО можно избежать.

Колёса

Диски большого диаметра и низкопрофильные шины – это красиво. Внешнему виду автомобиля тандем всегда добавляет сто очков рейтинга. Впрочем, столько же они добавляют и к расходу топлива: огромные и тяжёлые диски в паре с покрышками аналогичных характеристик естественно влияют на расход топлива.

Всё просто: двигателю требуется больше усилий, чтобы их крутить. «Джиперам», что сейчас скривились в саркастической усмешке – не расслабляться: грязевые шины влияют на потребление горючего аналогичным образом. Дизельный внедорожник, обутый в зубастые покрышки, на трассе расходует примерно на полтора-два литра больше солярки, чем его брат-близнец на штатных. Прилично? С учётом стандартных показателей – плюс 15%.

Простое возвращение к заводской размерности колёс, которое обычно достигается путём вытаскивания из дальнего угла гаража штатного комплекта, уже позволит заметно снизить расход топлива. Параллельно, эта несложная и вполне самостоятельная операция заметно снизит нагрузку на подвеску и, что немаловажно, на трансмиссию, ремонт которой сегодня обойдется очень недёшево. Неплохое начало, но можно больше!

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Фильтры, свечи, масло и всё-всё-всё

Мы уже привыкли, что раз в год на машине нужно делать ТО: поменять масло и фильтры, глянуть свечки, проверить лампочки и оценить состояние тормозной системы. В этот неловкий миг может снизойти немало откровений: расход топлива отдельно взятым двигателем зависит и от вязкости моторного масла, и от состояния воздушного фильтра, и от стабильности и точности работы форсунок, и от исправности бензонасоса, и даже от системы охлаждения двигателя! Не верите? Простой пример: неисправный термостат может привести к тому, что ДВС постоянно работает в режиме прогрева, потребляя неистовое количество горючего.

Качественное техническое обслуживание, проведённое специалистом с применением фирменных расходных материалов, может кратно изменить расход бензина. Даже такая элементарная вещь, как забитый воздушный фильтр, может привести к переливу, обогащённой воздушно-топливной смеси. Иными словами, простое ТО, но сделанное вовремя и с умом, сыграет куда большую роль в экономии топлива, чем различные электрические «гаджеты», приобретённые на китайской интернет-барахолке.

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Тормоза

Отдельная песня, о которой никто никогда не вспоминает до того момента, пока не заклинит – тормозная система. В условиях длинной зимы, залитых реагентами и засыпанных солями дорог, тонкие резиновые пыльники направляющих и поршня мгновенно теряют свои защитные свойства. Грязь начинает попадать на соприкасающиеся поверхности. Результат один: суппорт начинает подклинивать. Заметно ли это? Нет, не заметно. Ни глазами, ни на ощупь. Зимой даже колесо не особо-то и нагревается, а вот расход топлива заметно увеличивается.

Диагностика и обслуживание тормозных суппортов должны стать обязательной операцией на любом ежегодном обслуживании: заметив вовремя неисправность, можно не только сберечь тормозной диск, но и предотвратить возгорание автомобиля. Кстати, именно заклинивший тормоз является самой распространённой причиной этой страшной ситуации. Как вы помните, один из них находится в непосредственной близости от топливного бака, который, в свою очередь, на многих современных автомобилях выполнен из пластика. Бонусом станет заметное снижение расхода горючего. Заметное – это литр на сотню километров пробега. Как минимум, литр.

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Течь

Вспомнили про бензобак – продолжим его тему. С годами, будь он из пластика или металла, резервуар не только забивается грязью, но и начинает течь. Сопливят соединения, изнашиваются шланги, да и сама «цистерна» имеет свойство прогнивать или деформироваться, покрываясь трещинами. К слову, и трубки, что идут к топливному баку по всему днищу автомобиля – далеко не вечны. И не безупречны после пяти-шести лет эксплуатации.

А ведь средний возраст автомобиля в России – пятнадцать лет. Вывод сделать несложно: оценив и занявшись топливопроводом, с высокой долей вероятности течь там найдётся. Во-первых, это существенный вклад в безопасность. А во-вторых, в ту самую экономию топлива. Сколько там натекает за время простоя? А в движении, когда топливной насос создает в системе давление? Вот-вот.

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Смена заправки

Как ни странно, самый простой способ снизить расход топлива – поменять заправку. Даже самый привычный комплекс имеет свойство портиться, менять владельцев и даже принимать на работу мошенников. Будем честны, множество топливных датчиков на автомобилях привирают, да и сама система не даёт возможности узнать количество залитого топлива хотя бы до литра. Постепенно увеличивая недолив, работники АЗС могут получать неплохую прибавку к зарплате, ввергая сотни водителей в мучительные размышления о резко возросшем расходе топлива.

Конечно, жулики далеко не все, речь не про «одну гребёнку», но таких случаев слишком много, чтобы их не упомянуть. Даже в Москве, где «гайки закручены». Хотите убедиться в обратном? Тот же самый механизм: заправляемся в другом месте и сбрасываем пробег. Проверка лишней точно не будет, а внезапное обнаружение выдуманной неисправности столь простым и бесплатным методом наверняка поднимет настроение.

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Вопрос на миллион: что такое КРКГ?

Клапан рециркуляции картерных газов. Крошечный, с две фаланги пальца сапун, через который реализовывали «экологию» долгие годы, имеет свойство забиваться. Стоит он дёшево, меняется «от руки», но многие про него просто не знают. Забитый КРКГ не даёт картерным газам поступать в дроссель, накапливая их внутри двигателя. В такой ситуации вырастет и расход горючего, и расход моторного масла, что приведёт не только к увеличению числа седых волос, но и к залысинам. Просто поменяйте. Сами. Во дворе.

Хитрость только одна: резиновый уплотнитель, через который клапан устанавливается на крышку ГБЦ, имеет свойство превращаться в пластмассу и разваливаться прямо в руках. Его куски не должны упасть внутрь – иначе придется снимать клапанную крышку и менять прокладку.

© Алексндр. Мальцев

Как видите, ни один из вышеописанных способов снижения топлива не имеет отношения к тюнингу. К ремонту – да, к обслуживанию – несомненно. К содержанию автомобиля – тоже да. И каждый из них – актуален в любой день недели. И для любой модели автомобиля.