Очень мощные и быстрые: вспоминаем кроссоверы «старой школы»

О могуществе и величии электрокаров сейчас транслируют из каждого утюга. Самые крутые из них действительно обладают ураганной динамикой, и тягаться с ними при помощи ДВС весьма сложно. Но не стоит думать, что автомобили условной «старой школы» (к ним мы относим бензиновые и гибридные модели) сдулись и ни на что не годны. Мы покажем это на примере серийных «заряженных» паркетников европейских премиальных марок. И заодно ответим на вопрос, является ли гибридизация абсолютным добром и бесспорным преимуществом.

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Audi RS Q8

Ингольштадтская «эр-эска» — очередной паззл из всем известных фольксвагеновских частей-«кубиков». Она создана на модульном шасси MLB Evo с продольной компоновкой и стандартно имеет адаптивную пневмоподвеску. В трансмиссии восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и постоянный полный привод с несимметричным дифференциалом. Процентное распределение тяги по умолчанию — 40:60 в пользу задней оси.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Четырехлитровая «восьмерка» с двумя турбокомпрессорами и 48-вольтовым стартер-генератором развивает убедительные, хотя и не рекордные по нынешним временам 600 л.с. и 800 Нм. До 100 км/ч — за 3,8 секунды. Максимальная скорость базового исполнения ограничена на отметке 250 км/ч. С заказным пакетом dynamic package plus выжимайте до 305 км/ч на здоровье.

BMW X5 M Сompetition/X6 M Competition

Модернизация «эмок» в начале 2023 года выдалась сравнительно масштабной: 4,4-литровый восьмицилиндровый битурбодвигатель обзавелся другими нагнетателями, усиленным коленвалом, доработанным впуском и системой смазки. В автоматическую коробку передач встроен помогающий на разгоне 12-сильный электромотор.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

А еще у рестайлинговых X5 M Competition и X6 M Competition перекалиброваны передаточные числа «автомата» и алгоритмы в силовом режиме, улучшен полный привод M xDrive с активным задним дифференциалом. Увы, машины после ревизии на одну десятую медленнее и пробивают сотню за 3,9 секунды. Почему? Отдача не изменилась (625 л.с. и 750 Нм), при этом свою роль сыграл эффект от новых каталитических нейтрализаторов и прибавка снаряженной массы.

BMW XM

Эпатажный дизайн первого подзаряжаемого M-гибрида в истории вызывает очень полярные чувства. У одних — боль и разочарование. Открытые для передовых «революционных» идей наоборот в восторге от гигантских ноздрей радиаторной решетки с контурной подсветкой, «двухэтажных» выпускных патрубков, двух эмблем по краям заднего стекла и прочих прикольных странностей. Они ставят кичливому облику лайк и напоминают, что это уникальный самостоятельный проект M-дивизиона. Как и суперкар BMW M1 1978–1981 годов.

© BMW

© BMW

© BMW

XM — автомобиль здоровенный. Его длина 5110 мм, ширина два метра. Богатырские размеры примерно как у соплатформенного X7, но технические различия существенны. Отдача «битурбовосьмерки» S68 объемом 4,4 литра не чета всяким X5 M Competition — «всего» 489 л.с. и 650 Нм. Выручает встроенный в восьмиступенчатую автоматическую КП 197-сильный электромотор. С ним — совокупные 653 л.с. и 800 Нм. Темперамент? 4,3 секунды и 270 км/ч. А чего вы ожидали при массе почти 2,8 тонны?

Силовая установка имеет режимы Hybrid, Electric и eControl, в которых оптимизируется ее работа, степень рекуперации и поддерживается уровень заряда тяговой аккумуляторной батареи на 29,5 кВт⋅ч (фактическая эффективная емкость — 25,7 кВт⋅ч). Автономность без запуска ДВС по циклу WLTP — до 83 км.

© BMW

© BMW

© BMW

Думаете, XM «не вывозит»? Ошибаетесь, линейку возглавляет злющая модификация Label Red. ДВС форсирован до 585 л.с. В пике 748 л.с. и 1000 Нм. Едет такой «лейбл» всяко веселее: 3,8 секунды и 290 км/ч. Трансмиссия и шасси без отличий. Тот же полный привод с муфтой отбора тяги на переднюю ось, активный задний дифференциал, адаптивная подвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, подруливающие задние колеса.

Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+/GLE Coupe 63 S 4Matic+

Спортивное подразделение Mercedes-AMG изрядно просчиталось, упразднив могучие восьмицилиндровые «цешки» и выкатив им на смену гибриды с «турбочетверками». Покупательский интерес к политкорректным спорткарам заметно снизился. Кстати, у современных Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance тоже «пакетики сока» с электродовеском. В свете этих событий озверевший GLE и его купеобразная разновидность вызывают теплые чувства своей приверженностью старым прекрасным традициям.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Под капотами среднеразмерных моделей грохочут восьмицилиндровые агрегаты объемом 4,0 литра (612 л.с. и 850 Нм). Два турбокомпрессора находятся в развале блока цилиндров, как и на бээмвэшных V8. Плюс EQ Boost — 22-сильный электродвигатель с 48-вольтовой системой. Коробка передач автоматическая девятиступенчатая, полный привод 4Matic+ с муфтой подключения передних колес. Mercedes-AMG выстреливают до 100 км/ч за 3,9 секунды, предел — 280 км/ч.

Aston Martin DBX707

Один из крутейших кроссоверов Великобритании! По «красоте цифр» с ним не сравнится ни Bentley Bentayga, ни Rolls-Royce Cullinan, ни даже Lister Stealth, экстремальный тюнинг-кар на базе Jaguar F-Pace SVR с пятилитровым 675-сильным компрессорным V8. А вот дуэль с электрокаром Lotus Eletre окажется не в пользу DBX: двухмоторный визави располагает 905 л.с.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

DBX707 — это не чистопородный Aston, а результат инженерного кровосмешения. Шасси разработано британцами и является их гордостью. Двигатель — вариация наддувного четырехлитрового V8 Mercedes-AMG. В развале блока цилиндров обитают более производительные турбокомпрессоры, перепрошит электронный управляющий блок. На выходе — отраженные в индексе 707 л.с. и 900 Нм. Трансмиссия мерседесовская: девятиступенчатый «автомат» с «мокрым» сцеплением вместо гидротрансформатора и муфта отбора тяги на переднюю ось. В стоке присутствуют карбон-керамические тормоза. Причем, на передней оси 420-миллиметровые диски и шестипоршневые суппорты, готовые остановить поезд!

© Lotus

© Lotus

© Lotus

DBX707 набирает сотню за 3,3 секунды и летит дальше к 310 км/ч. В схватке с «Лотусом» он уступит 0,35 секунды. Но в один прекрасный момент оставит «электричку» далеко позади с ее максимальными 266 км/ч.

Ferrari Purosangue

Любой суперкроссовер без намека на электрификацию нынче может показаться махровым нонконформистом. Но даже в этом племени есть редкостные бунтари. И в первую очередь это поразительный Ferrari Purosangue. Начнем с того, что он не выглядит паркетником в привычном понимании. Он с трудом поддается классификации — и это хорошо! Больше самобытной техники! Вдобавок мастерски троллит «Роллс-Ройс» открывающимися против направления движения задними дверьми. Вы всё правильно поняли — suicide doors на Ferrari!

© Ferrari

Конструкторы из Маранелло отвергли идею применения наддувного V8 и сделали по меркам сегмента неслыханное — поставили атмосферный (!) V12 объемом 6,5 литра с «сухим» картером. Так на минуточку, он принадлежит семейству F140 и пребывает в тесных родственных узах с агрегатами гран-туреров 812 Superfast и 812 Competizione. Всё по фирменному фэн-шую!

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Мотор отзывается с типичной для безнаддувных агрегатов резкостью и линейностью. Обрушивает на вас 725 л.с. и с энтузиазмом крутится до 8250 об/мин. Насчет эластичности не волноваться не стоит: 80% от 716 Нм доступны уже при 2100 об/мин. Супербыстрый восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями вносит немалый вклад в ошеломительную динамику — до 100 км/ч за 3,3 секунды, «сто-двести» за 7,3 секунды и максималка 310 км/ч.

Lamborghini Urus Performante

Performante представляет собой экстремальный вариант вседорожного Lambo (напомним, он делит архитектуру с Audi Q7, Q8 и Porsche Cayenne). А заодно попытку создать истинный суперкар среди спорткроссоверов относительно умеренными средствами. Четырехлитровый V8 с парой турбокомпресоров символически форсирован до 666 л.с. (плюс 16 л.с.). В подвеске применяются обычные пружины, а не пневмобаллоны. Дорожный просвет уменьшен на 20 мм, колея расширена на 16 мм. Благодаря измененным характеристикам полноуправляемого шасси спорткар быстрее и острее откликается на команды водителя.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

По разгону Performante идентичен Ferrari Purosangue. Конечные возможности оппонента из Маранелло чуточку повыше. Из Lamborghini удастся выжать «только» 306 км/ч. Разница мизерная, хотя и важная с имиджевой позиции.

Lamborghini Urus SE

Весной 2024 года гамму пополнил долгожданный подзаряжаемый гибрид «Урус». Сходство с родственным Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid налицо. «Восьмерка» дефорсирована до 620 л.с. и 800 Нм, в автоматическую коробку передач интегрирован 192-сильный электромотор. Совокупно — 800 л.с. и 950 Нм.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

SE страдает избыточным весом из-за наличии батареи и электромотора, однако это не мешает ему дышать в задний бампер Performante. А затем резануть дальним светом: «Подвинься из левого ряда!». Спринт до сотни — 3,4 секунды. Затем стрелка спидометра ложится на 312 км/ч. Есть и вполне осязаемые практические преимущества. Тяговая АКБ емкостью 25,9 кВт⋅ч позволяет осилить на электротяге около 60 км. Наконец, владелец сможет с чистой совестью смотреть в глаза воробушкам: бензоэлектрическая начинка снижает выбросы вредных веществ на 80 процентов!

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid/Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe

Раньше самый яростный «Кайен» назывался Turbo S E-Hybrid. После модернизации летом 2023 года литера S исчезла из маркировки и это явно не повод переживать. «Мускул» у двигателя V8 объемом 4,0 литра с двумя турбокомпрессорами прибавилось: было 550 л.с., стало 599 л.с. Электромотор развивает 176 л.с., на 40 л.с. больше, чем у дорестайлингового Porsche. В пике система генерирует 739 л.с. и 950 Нм.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Несмотря на электрификацию Porsche не накормит пылью топовых соперников. Рывок до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Почему мощнейший «Кайен» в истории такой «медленный»? Потому что масса свыше 2,5 тонны. Зато емкость тяговой АКБ выросла с 14,1 до 25,9 кВт⋅ч. Отсюда автономность в электрическом режиме до 82 км. Максимальная скорость (295 км/ч) тоже снимает часть претензии. В стандартное оснащение входит адаптивная пневматическая подвеска и задний активный дифференциал PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus).

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Версия с купеобразной задней частью находится в привилегированном положении — для нее доступен GT Package с рядом решений от знаменитого Cayenne GT Turbo, быстрейшего суперкроссовера на Нюрбургринге (7 минут 38,925 секунд). Апгрейды специфичные и гурманские. Для тех, кто понимает! Забегая вперед скажем, что с ними ускорение сокращается на десятую секунды. Подержав педаль акселератора в полу вы увидите 305 км/ч на спидометре.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

GT Package — это уменьшенный на 10 мм дорожный просвет, измененные настройки подвески и вспомогательной электроники, углепластиковая крыша, карбон-керамические тормоза, новое антикрыло над пятой дверью, 22-дюймовые колесные диски с шинами 285/40 ZR22 спереди и 315/35 ZR22 сзади, два выпускных патрубка по центру бампера. Подруливающая задняя ось — за доплату. /m