Нержавеющий кузов, надежные мотор и МКП — достойный вариант на вторичке

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Hyundai Accent за 250 тысяч рублей. Hyundai Accent, собранный в Таганроге, возрастом 18-19 лет, остается простым и надежным автомобилем, несмотря на некоторые недостатки, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

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Кузов автомобиля демонстрирует хорошую устойчивость к коррозии, хотя в первую очередь она может появиться на задних арках и порогах. Под капотом, скорее всего, будет 16-клапанный двигатель объемом 1,5 литра (102 л.с.) серии «Альфа». Этот двигатель достаточно надежен, как и механическая коробка передач, однако есть свои нюансы.

Мнение специалиста Александр Виноградов, эксперт «За рулем»: – В приводе ГРМ у него ремень, который рекомендуется менять каждые 50 тысяч км. Он приводит только один распредвал, а второй вращается благодаря цепи. Она редко ходит больше 200 тысяч. Также при замене ремня стоит заодно обновить водяной насос – поменять его без снятия ремня ГРМ нельзя.

После 150 тысяч км выходит из строя стартер. Механическая коробка передач надежна. Лишь выжимной подшипник редко ходит больше 150 тысяч км. Сцепление выхаживает в полтора раза больше. Версии с четырехступенчатым автоматом тоже есть, но такие машины дороже.

Помимо этого, эксперт «За рулем» Александр Виноградов назвал еще 3 неплохие модели с пробегом, которые можно найти за 250 тыс. рублей, и они прослужат еще долго.