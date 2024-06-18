Автоэксперт объяснил, как не повредить машину на разбитом асфальте

Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов рассказал "Российской газете", как не угробить машину на разбитом асфальте.

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"При езде на плохом дорожном покрытии - например, разбитом асфальте, рекомендую в первую очередь придерживаться аккуратного стиля вождения и избегать резкого торможения и ускорения. Не стоит в целом ехать на высоких скоростях, чтобы уменьшить вероятность повреждения автомобиля. Особенно важно снизить скорость при сближении с проблемными участками дороги.

Во-вторых, рекомендую в принципе быть внимательным и избегать ям и других неровностей - нужно стараться их объехать. Если такой возможности нет, то желательно проехать яму под прямым углом, с минимальной скоростью.

В-третьих, если приходится часто ездить по разбитым дорогам, желательно избегать перегруза автомобиля, так как это создает дополнительную нагрузку на подвеску и шины.

Кроме всего вышесказанного крайне важно помнить, что любой автомобиль нуждается в регулярном обслуживании.

Если машина часто эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях, то при проверке ее систем важно уделять особое внимание ходовой части (амортизаторам, подвеске и пр.), шинам и тормозам. Необходимо поддерживать правильное давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя", - отметил специалист.

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