Автоэксперт объяснил, как не повредить машину на разбитом асфальте

Автоэксперт Константинов объяснил, как не угробить машину на разбитом асфальте
Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов рассказал "Российской газете", как не угробить машину на разбитом асфальте.
"При езде на плохом дорожном покрытии - например, разбитом асфальте, рекомендую в первую очередь придерживаться аккуратного стиля вождения и избегать резкого торможения и ускорения. Не стоит в целом ехать на высоких скоростях, чтобы уменьшить вероятность повреждения автомобиля. Особенно важно снизить скорость при сближении с проблемными участками дороги.
Во-вторых, рекомендую в принципе быть внимательным и избегать ям и других неровностей - нужно стараться их объехать. Если такой возможности нет, то желательно проехать яму под прямым углом, с минимальной скоростью.
В-третьих, если приходится часто ездить по разбитым дорогам, желательно избегать перегруза автомобиля, так как это создает дополнительную нагрузку на подвеску и шины.
Кроме всего вышесказанного крайне важно помнить, что любой автомобиль нуждается в регулярном обслуживании.
Если машина часто эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях, то при проверке ее систем важно уделять особое внимание ходовой части (амортизаторам, подвеске и пр.), шинам и тормозам. Необходимо поддерживать правильное давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя", - отметил специалист.
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