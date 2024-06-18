Антихромовая черная версия Tank 500 составит конкуренцию по цене дорогим "европейцам"

Китайский внедорожник Tank 500 в новом топовом исполнении под названием Blacktrail будет стоить в России от 7,7 млн рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Старт продаж автомобиля запланирован на июль 2024 года.

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Автомобиль получил черные «антихромовые» элементы, а именно: решетку радиатора, колесные диски, кофр для запасного колеса и пластиковую накладку на бампер сзади.

Новый Tank 500 Blacktrail комплектуется трехлитровым бензиновым двигателем V6 с увеличенной на 20% мощностью. Он развивает 354 л.с. и работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Другой особенностью такого Tank 500 стало наличие двух топливных баков — основного и дополнительного объемом 80 и 50 литров соответственно. Таким образом, автомобиль может проехать без дозаправки более 1100 км, утверждает производитель.

До этого стало известно что российские дилеры автобренда Geely начали продажи кроссовера Atlas нового поколения с системой полного привода.

Отличительным элементом экстерьера Geely Atlas c полным приводом является эмблема AWD на двери багажника.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.