СМИ: купить новую Lada в Челябинске за 700 тысяч оказалось нереально

Журналисты челябинского портала 74.ru заявляют, что объехали почти всех местных дилеров, и самой доступной, согласно РРЦ от АвтоВАЗа, Lada Granta за 699 900 рублей у них не нашлось.

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На сайте Lada по-прежнему представлены автомобили комплектаций образца 2023 года, оснащение которых в связи с отсутствием на момент производства комплектующих было компромиссным: на каких-то нет ABS, какие-то не имеют мультимедиа, центрального замка и т.д.

Сайт пишет, что у опрошенных дилеров, моделей 2023 года не оказалось – все распроданы, а средний прайс на новый автомобиль составил 911 тысяч рублей.

Также издание проанализировало предложения по кредитам. Если воспользоваться программой займа на семь лет под 22% и с первоначальным взносом 200 тысяч рублей, то переплата за Granta Classic ’24 (911 000 рублей + 15 000 рублей за окрас) превысит стоимость самого авто и составит 1 258 000 рублей. Под те же условия, но со сроком кредитования на три года, переплата будет существенно меньше и составит примерно 30%.

Ранее «РГ» сообщала, что за три года цена Lada Vesta выросла в три раза.