Перечислены самые популярные подержанные автомобили в мае

В мае россияне купили 512,9 тысячи подержанных легковых автомобилей — на 0,7 процента больше, чем в апреле, и на 2,1 процента больше, чем год назад. По подсчетам агентства «Автостат», лидерство на вторичном рынке удерживает Lada с 130,5 тысячи перепроданных машин. За ней следует Toyota (52,2 тысячи), а третье место досталось Kia (29,4 тысячи). Замыкают пятерку Hyundai и Nissan с 27,7 и 23,8 тысячи автомобилей соответственно.

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Дальше в десятке лидеров на «вторичке» расположились Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford. Самый сильный прирост интереса к апрелю — на 2,7 процента — зафиксирован у Honda, а наибольший минус в 1,3 процента — у Nissan.

Что касается моделей, то самой популярной в мае стала Lada-2107. «Жигули» купили 12,3 тысячи человек. На втором месте расположилась «Самара» (Lada-2114) c 10,9 тысячи новых владельцев, а на третьем — корейский Kia Rio (10,6 тысячи).

Четвертым по числу продаж стал Hyundai Solaris (10,2 тысячи), пятым — Ford Focus (9,3 тысячи). Далее идут Lada Priora и 4×4, Toyota Corolla, Lada Granta и Toyota Camry.

В целом за пять месяцев 2024 года россияне купили 2,3 миллиона подержанных «легковушек». В сравнении с прошлым годом изменение минимальное — минус 0,1 процента. Чаще стали продаваться только «Лады», а у остальных брендов аналитики фиксируют падение, причем самое существенное — у популярных Ford Focus (минус 12,4 процента) и Toyota Camry (минус 15 процентов).

Китайские машины пока в «топе» не появились, но уже начинают заполнять вторичный рынок. Это влияет на цены: в мае за самые популярные машины ходовых марок из КНР — Geely, Chery и Haval — продавцы стали просить меньше на 5−9 процентов.