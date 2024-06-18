В России наладят штамповку кузовов для автомобилей Geely

Генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский заявил о желании организовать автомобильное производство в рамках Союзного государства. По его словам, это продиктовано экономической целесообразностью.

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Для реализации этого проекта можно и нужно использовать уже имеющиеся производственные возможности, что снижает риски инвестирования, уверен Свидерский.

В ходе поездки в Санкт-Петербург он посетил ГК «Петроформ». Это предприятие полного производственного цикла с современным высокотехнологичным оборудованием, автоматизированными поточными линиями, средствами механизации, конвейерами, рассчитанное на 200 тысяч машин. Здесь уже налажена штамповка и сварочный процесс.

«Мы договорились с китайскими товарищами о комплекте оснастки на ряд деталей. И сейчас отправляем совместную группу в Китай, чтобы посмотреть, насколько это можно будет адаптировать к оборудованию, имеющемуся у российской фирмы», - заявил глава «Белджи».



Это значит, все детали, ранее закупавшиеся в Китае, теперь будут производиться в России. При этом китайская сторона проинвестирует литьевое оборудование, а белорусская - энергетическую инфраструктуру.

В настоящий момент на заводе в Петербурге реализуется утверждённый инвестиционный проект - производятся пластмассовые детали (бамперы, спойлеры), которые тут же проходят окраску. Это минимизирует логистические издержки.