АвтоВАЗ не может конкурировать с «прикручиванием шильдиков и колес»

Глава АВТОВАЗа рассказал о неравных условиях конкуренции с китайским автопромомРоссийский автопром и китайский, который сейчас осуществляет экспансию на рынке РФ, находятся в неравных условиях, в очередной раз напомнил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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У китайских производителей есть ряд преимуществ, включая более низкую стоимость автокомпонентов, низкую ключевую ставку в Китае и отсутствие санкций. Все меры поддержки, как фискальные, так и нефискальные, государство должно направить на производство высоколокализованной продукции. Это касается не только бренда Lada, но и других автопроизводителей, включая китайских.

Например, мы видим, что Haval активно локализуют производство, и такую конкуренцию на АВТОВАЗе приветствуют.

«Но когда мы конкурируем с прикручиванием шильдиков и колес, я могу ответственно заявить, что мы находимся в неравных конкурентных условиях», подчеркнул топ-менеджер.



Максим Соколов отметил, что китайский рынок составляет 30 млн шт., на которые приходится стоимость автокомпонентов, в то время как российский насчитывает всего 500 тыс. авто. Соответственно, себестоимость одного и того же компонента, произведенного для рынка в 30 миллионов и 500 тысяч автомобилей, в Китае будет гораздо ниже. Кроме того, китайские производители могут позволить себе делать большие скидки, что представляет собой опасный сигнал. Благодаря этому они проникают в сегмент АВТОВАЗа.

В ценовой нише до 1,5 млн рублей присутствуют одна-две марки из Китая, включая официальный и серый импорт, а в сегменте до 2 млн рублей - уже десятки моделей. Соколов также затронул такую меру господдержки, как госзакупки. Например, в утвержденном перечне автомобилей для госзаказа фигурируют модели Kaiyi и Citroen, но эти автомобили нельзя считать полностью российскими. Hyundai давно ушел из России, и производство из оставшихся компонентов не должно поддерживаться госорганами, хотя это и происходит. Источник: РИА Новости